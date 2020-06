„Věříme, že v té době už budou podmínky pro konání festivalu příznivé a užijeme si společně spoustu muziky a zábavy. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na nové datum,“ sdělili pořadatelé festivalu. Fanoušci rozhodnutí přesunout festival ne o rok, ale jen o několik měsíců, vítají. „Bude to aspoň pěkné rozloučení s trochu divným létem. Už se moc těšíme,“ popsal 32letý Pavel.

Festival se má uskutečnit v neděli 6. září. „Datum není chybné, bohužel to bylo jediné datum, kdy měli všechny kapely volno,“ konstatoval za organizátory Pavel Mikez. Přesto si na Malé Skále koncerty užijí i v létě. Stejný tým stojící za Maloskalskou nocí totiž připravil seriál menších koncertů přes celé léto. Jmenuje se Live!Léto 2020 Malá Skála.

„Živá kultura by v létě neměla chybět. Sérií koncertů pod heslem Návrat k normálu chceme opět nastartovat živou hudbu pod širým nebem a vynahradit tak festivalovým fanouškům zrušené akce,“ doplnil Mikez. A tak se areál maloskalského fotbalového hřiště přes léto naplní v omezeném počtu hned desetkrát, když poslední akcí má být samotný festival.

Seriál odstartuje už 5. července zpěvačka Anna K s kapelou, dále pak přijede Pokáč, Walda Gang, David Koller Band, Škwor, Jaroslav Uhlíř, Michal Hrůza, UDG a Žlutý pes. Vstupenky na samostatné koncerty pořadatel uvolnil do prodeje právě dnes, v pondělí 1. června. Cena vstupenky je 290 korun v předprodeji, 350 korun na místě, a to mimo vystoupení David Koller Band a Škwor, kde je cena 390 a 450 korun.

Pořadatelé nyní kalkulují s tím, jak by mohla být uvolňována další opatření. V současné době jsou povoleny akce pro tři sta lidí. „Do konce června by to mělo být pět set, možná tisíc lidí,“ zadoufal Pavel Mikez.

Nejistá neckyáda

Každoročně bývá festival Maloskalská noc doplněn o tradiční neckyádu po Jizeře. Letos není nic jistého. „V tuto chvíli bohužel o konání neckyády stále nic nevíme, včas se ozveme,“ doplnili organizátoři.

Maloskalská noc se stala nástupnickou akcí obří Benátské noci. Největšímu hudebnímu festivalu severních Čech se stala obec malou. Poslední ročník Benátské se na Malé Skále konal v roce 2011. Finálním kouskem skládačky, která organizátory vedla k odstěhování do libereckého Vesce, bylo počasí. V pátek navečer začalo totiž v kraji pršet a nepřestalo až do neděle. Organizátoři poté zrušili nedělní program. Areál se za vydatného deště změnil v ohromné bahniště.

V březnu následujícího roku organizátoři ohlásili stěhování festivalu, což zaskočilo nejen místní podnikatele, ale i spolky, které vydělávaly například na úklidu obce. Odchod festivalu bolel i samotnou obec, neboť ta inkasovala od pořadatelů kolem 400 tisíc korun ročně.