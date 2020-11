Jelikož je velký detailista a s velkým plátnem rostou i nápady a invence, tak mu trvá celkem dlouho vznik takového obrazu. Toto konkrétní plátno už má naplánované dlouho, připravuje se na něj víc než rok. Z témat má rád historii, člověka jako objekt zkoumání, gesta a emoce.

Inspiraci čerpá i z mytologie a Bible. Nevyhýbá se ani nehezkým, odpudivým až znetvořeným věcem, které nutí se podívat znovu. „Já to vnímám víceméně jako černý humor, nadsázku, naturalismus. Nechávám tomu zkrátka volný průběh a už nějakou dobu se neřídím tím, jestli se to někomu bude líbit. Důležité je pro mne, aby se to líbilo mě a bavilo mě to. To se potom podepíše na i na obraze,“ podotkl malíř, jehož poslední obraz se nese v podobném duchu.

Aktuálně tráví více času v ateliéru, jelikož kvůli epidemii koronaviru nemůže pořádat víkendové výtvarné workshopy.