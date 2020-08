Až do 30. srpna je k kamenickošenovském muzeu k vidění komorní výstava obrazů malíře Dana Váchala. Autor je absolventem tamní uměleckoprůmyslové školy sklářské v oboru konstrukce a design svítidel.

Výstava obrazů ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově. | Foto: Jan Katzer

Po studiu se věnoval především tvorbě vitráží. „Dan Váchal je poučeným umělcem autodidaktem s výrazným a osobitým rukopisem. Má rád velký formát maleb a do svých prací stylizuje biblické i světské děje a postavy. Témata si vybírá různorodá, někdy mu postačí vzpomínka na určité období jeho života. Inspiraci získává také z mytologie, náboženství a historie. Svou tvorbou dává průchod intenzivně prožívaným pocitům, náhle zjeveným vizím i zkušenostem. Čerpá z prožitků nabytých jak v životě, tak například ve snu,“ uvedla kurátorka Ivana Beranová. Výstavu je možné zhlédnout do neděle 30. srpna (denně mimo pondělí, od 10 do 17 hodin).