Malíře, kteří už sjezdili půl světa, teď nadchlo okolí Kamenického Šenova. Galerista Miroslav Lipina z pražské Galerie La Femme, která je známá svými projekty Domácí úkoly a Cesty pro ně uspořádal setkání v domě svého syna poblíž Panské skály. Umělci odtud vyráželi k různým dominantám a přírodním scenériím v blízkém regionu Lužických hor.

Výtvarný umělec Tomáš Hřivnáč se zúčastnil projektu Cesty - tentokrát u Kamenického Šenova. Vlevo organizátor a galerista Miroslav Lipina. | Foto: Deník/Petr Pokorný

„Naše setkání – Cestu - jsem nazval Kraj skla, čediče a pohádek, protože je tady všude čedič a točila se zde třeba Pyšná princezna,“ sdělil Miroslav Lipina. Téma, co mají výtvarníci vytvářet nebylo, na rozdíl od jeho proslulých Domácích úkolů, striktně dané. „Při Cestách si účastníci užívají především svého společenství. Každý si udělá, co chce. Každý byl ze zdejší krajiny nadšený, všichni si ji fotili,“ poznamenal galerista a upřesnil, že přijel Josef Velčovský, Miroslav Jiránek, Miroslav Pošvic a Tomáš Hřivnáč.

„Škoda, že sem kvůli operovanému kolenu nemohl přijet profesor Boris Jirků, který s námi byl na všech cestách. Omlouval se i Bohouš Eliáš mladší, který tady kdysi studoval, ale musel hlídat štěně. Ale vzhledem k tomu, že to tady zná nejlépe, připojuje se na dálku. Byl vlastně na home office,“ komentoval Lipina.

Nádherné pohledy do krajiny a panoramata obdivuje malíř a grafik Tomáš Hřivnáč, který se komorního sympozia Cesty u Kamenického Šenova účastní. Jak připomínal sice není malíř - krajinář, ale zklamán nebyl a už tady započal několik kompozic. „Společně odjíždíme do okolí, každý si najde koutek, kde tvoří, jsou to vlastně inspirační výlety. Přírodní monumenty jako Panská skála nebo Zlatý vrch by se na obrazech mohly objevit. Čedič z Varhan mě inspiroval, že jsem vzal tmavý podklad plátna a s bílou bych chtěl dosáhnout toho, aby ty moje figury byly jako skleněné. No uvidím, co z toho ještě vznikne,“ říkal Tomáš Hřivnáč. Jak uvedl Miroslav Lipna, výtvarná díla inspirovaná Kamenickošenovskem plánuje vystavit koncem září v Praze.

Galerie La Femme díla nejen vystavuje, ale sama se spolupodílí na vzniku některých z nich. Již v roce 2003 vznikl její známý projekt Domácí úkoly, ale také Cesty. Náměty pro Obrazy z cest si výtvarníci za ta léta přiváželi z Česka, také mnoha evropských, ale rovněž exotických zemí.

První cesta s umělci do ciziny, na které měli čerpat inspiraci, malovat a seznamovat místní s českými umělci, proběhla právě před dvaceti lety. Cílem byly Lidice, městečko poblíž Ria de Janeira, pojmenované na památku českých Lidic, kde se zajímají o české umění a českou kulturu vůbec.

Jak galerista Lipina vysvětlil, „domácích úkolů“ už bylo celkem třicet a vždy má každý jasné zadání jako například Hudba v obrazech, První republika, Zvíře, Čtyři elementy, nebo Sladký život. „Teď poslední zadání bylo znamení zvěrokruhu, každý autor musel udělat to své,“ uvedl Lipina.

Podle něj jsou „úkoly“ o radosti, nikoliv o povinnosti, a podíleli se na nich i výtvarní umělci velmi zvučných jmen jako Jiří Anderle, Oldřich Kulhánek nebo Adolf Born. „Člověk musí tyhle domácí úkoly dělat s radostí, to není povinné, oslovený výtvarník se nemusí zúčastnit,“ přitakal Tomáš Hřivnáč.