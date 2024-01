„Téměř každý den řešíme různorodé kázeňské přestupky odsouzených. Jsou mezi nimi častější také případy napadení,“ uvědomuje si.

Každý odsouzený má nyní ve Stráži k dispozici 4 metry čtverečních ubytovací plochy.

David Bém, který si ve Stráži odpykává svůj trest, pracuje v nové kuchyni, kterou minulý týden otevřela Akademie Vězeňské služby ČR.Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek

Několikrát trestaný David Bém potvrzuje, že je problém dlouhodobějšího rázu. „Když je spolu 14 chlapů několik let na jednom pokoji, tak tam nějaká ponorka být musí,“ přiznává, že kvůli tomu pak vznikají konflikty.

Současně dodává, že bylo i hůř „Nějaká přeplněnost nyní je, ale každý má své metry a najde si své soukromí. Před deseti lety to bylo horší. Přelidněnost byla hodně cítit. Na pokoji, kde nás mělo být 8, nás bylo například 13.“

Ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis tvrdí, že se snaží zajistit důstojný výkon trestu i v existujících podmínkách.

Větší starost mu ale dělá přetíženost personálu, protože na počet vězňů je ve srovnání s vyspělými vězeňskými systémy v zahraničí, málo příslušníků, tak odborného personálu.

Nový Bor chystá první dražbu autovraků. V nabídce budou čtyři vozy

„Ve srovnání například s Rakouskem či Švédskem máme dvojnásobné počty vězněných osob. Tyto země mají srovnatelný počet obyvatel, ale zato poloviční nebo menší než poloviční počty vězněných osob při přibližně stejné bezpečnosti,“ poukazuje na jeden z problémů Michailidis.

Za mnoho činů nebo přečinů se v České republice odsuzuje k trestu odnětí svobody na mnohem delší dobu než v jiných zemí. „Podporujeme ministerstvo spravedlnosti, které je velmi aktivní v oblasti změny sankční politiky,“ říká.

Přímo ve věznici ve Stráži pod Ralskem chybí 25 příslušníků vězeňské služby z celkem 187 požadovaných. Všechny činnosti související s chodem nápravného zařízení a zajištěním bezpečnosti je potřeba zvládnout i s nižším počtem zaměstnanců. Vedení věznice to řeší zejména prací přes čas.

Nejčastěji odchází dozorci se zkušenostmi dlouhými 15 a více let. Tedy ti, kteří mají nárok na příspěvek za službu nebo-li rentu. Za ně se sice daří přijímat příslušníky nové, ale ne v takovém množství, v jakém je věznice potřebuje.

FOTO: V českolipské Dubici vybuchla tlaková lahev. Dva muži se zranili

Zájemci se sice hlásí, ale v mnoha případech nesplňují ze zákona stanovené požadavky. Často například neprojdou fyzickými testy nebo psychotesty.

Ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis uvedl, že fluktuace zaměstnanců je stejná jako ve všech ostatních odvětvích. Ročně z celkového stavu 12 tisíc zaměstnanců se vystřídá přibližně 500 lidí.

Podle Martiny Krutinové je práce ve vězeňské službě vhodná zejména pro osoby, které se dokážou přizpůsobit přísnému řádu a režimu, souvisejícím s bezpečnostními předpisy. Připomíná, že dozorce by měl mít minimálně středoškolské vzdělání. A ačkoliv jsou uchazeči podrobováni při přijímacím řízení, již zmíněným psychotestům a testům fyzické kondice, řada z nich si při výcviku svůj zájem o práci rozmyslí.

„Ne každý dokáže náročný 15 týdenní kurz pro příslušníky zvládnout, nezpůsobuje to náročnost, ale skutečnost, že v průběhu přípravy na službu sami uznají, že to není to, co očekávali. Hlouběji se seznamují s vlastnostmi profese a sami usoudí, že to není pro ně,“ připomíná ředitelka Akademie Vězeňské služby ČR Martina Gänsel.

Česká Lípa byla velmocí na potisk textilu. Toto období mapuje výpravná kniha

Ale ani po absolvování kurzu není vyhráno. Simon Michailidis podotýká, že více než 20 procent nových frekventantů skončí ještě před služební zkouškou, tedy do tří let služby. „Služba a péče o často velmi narušené lidi je samozřejmě náročná, ale takových povolání bychom našli víc. My se snažíme, aby byl management řadovým příslušníkům oporou, aby to nebylo, jako když jsem začínal já, kdy byl příslušník veden militantním způsobem,“ doplňuje.

Starosta Stráže pod Ralskem Zdeněk Hlinčík, který zastupuje samosprávu ve věznici v poradní komisi, k zájmu občanů o práci přímo ve věznici podotýká „Je to specifická a hodně těžká práce. Je velmi obtížné nalézt zodpovědné a fyzicky i psychicky zdatné jedince.“

Přesto je s činností věznice spokojený. Podle něj zvyšuje bezpečnost v obci, druhotně poskytuje pracovní místa a je s ní dobrá spolupráce.

„Jen díky tomu, že lidé oblečení v uniformách se pohybují po městě, si některé závadové osoby dávají pozor. Nehledě nato, že pokud příslušník vlastní služební průkaz, měl by na případný incident reagovat i mimo službu. Jsou tu rovněž podniky, kteří využívají práce odsouzených, protože to není tak finančně náročné, jako držet zaměstnance,“ doplňuje Hlinčík.