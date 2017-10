Mám opravdu strach, co z toho vzejde, říká poslanec Horáček

Liberecký kraj – Tři současní poslanci skončí. U Starostů i Pirátů zamíchalo pořadím kroužkování. Atmosféru ve volebních štábech i reakce krajských lídrů shrnují slova: Radost, obavy a zklamání.

Oslavy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním štábu ANO 2011 v Liberci na snímku z 21. října. Na snímku zleva Jiří Bláha, David Pražák, Jana Pastuchová a Ivan Jáč.Foto: Deník / Zbranek Petr

Debakl. Tak zhodnotil výsledek sociální demokracie v Libereckém kraji stávající poslanec a dvojka na krajské kandidátce Pavel Ploc. „Musíme si to přiznat a vedení strany by z toho mělo vyvodit důsledky,“ řekl Pavel Ploc poté, co byly zveřejněny definitivní výsledky. ČSSD utrpěla v kraji historickou porážku. Vítězové minulých voleb dostali od voličů jen 5.65 procenta hlasů, což je po Praze druhý nejhorší výsledek v celé ČR. O poslaneckém mandátu si tak může nechat zdát dosluhující ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, kterou strana nasadila do čela krajské kandidátky. K Libereckému kraji zahořela jen krátkým vztahem. Telefony redaktorům Deníků v sobotu nebrala, v České televizi pak svůj neúspěch komentovala slovy, že Liberecký kraj patří k těm malým, proto je potřeba k získání mandátů víc hlasů.

KONČÍ HORÁČEK, I MACKOVÍK

Velkým zklamáním byl výsledek voleb také pro T0P 09. Ta minule skončila v kraji druhá, hned za ANO. Sčítání hlasů bylo pro lídry drama do poslední chvíle. Dlouho to totiž vypadalo, že se do sněmovny vůbec nedostane. V Libereckém kraji potřebnou pětiprocentní hranici ani nepřekročila. „Pro nás je to samozřejmě velké zklamání, ale spíš mám opravdový strach, co z toho nakonec vzejde. Může to znamenat ohrožení demokracie,“ konstatoval lídr TOP 09 Václav Horáček, který si v poslanecké sněmovně odpracoval dvě volební období. „Je třeba respektovat volbu lidu, ale ani v nejčernějších představách by mě nenapadlo, že jich tolik skočí na jednoduchá hesla. Bohužel,“ shrnul poslanec.

Velký propad zaznamenala v kraji také KSČM. Z necelých 15 procent v minulých volbách jim tentokrát dalo hlas jen necelých 7 procent voličů. Podle krajského lídra strany, Stanislava Mackovíka, je to rovněž velké zklamání. „Myslím, že volič vnímá výkřiky a nesleduje práci, která je za jednotlivými poslanci,“ domnívá se Mackovík, podle kterého nebude tolik stran, které ve volbách uspěly, nedokáže sestavit schopnou vládu. To, že lidé nevidí za poslanci práci, kterou odvedli, vnímá se zklamáním i poslankyně Jana Hnyková. Ta po rozpadu Okamurova Úsvitu kandidovala jako jednička za Realisty. Ti ale ani nepřekročili hranici 1,5 procenta. Hnyková ve sněmovně prosazovala zejména ty legislativní úpravy, které se týkaly sociálních služeb.

Vítězství Tomia Okamury se příliš nediví. „Měl na to čas. Ve sněmovně se nevěnoval práci v žádném výboru, za tři roky za ním nebyla vidět žádná jiná práce, než ublížené výkřiky nebo budování vlastní značky,“ konstatuje poslankyně.

VOLBAMI TO NEKONČÍ

Velké rozčarování z výsledků voleb cítí i jablonecká právnička Věra Nováková, jednička strany Zelených, která se v minulosti angažovala třeba otevřeným dopisem proti návratu státní zástupkyně Renáty Vesecké, propojené se zkorumpovanými politiky. „Výsledek voleb je pro Stranu zelených zklamáním a čeká je těžké období. Už proto, že jsme nedosáhli na příspěvek od státu. Volbami to ale nekončí, chci se dál veřejně angažovat a rozhodně nehodlám ze svých principů ustoupit.“

Zklamáním je pro ni to, že se do sněmovny nedostala žádná tradiční pravicová liberální strana. Nezodpovězenou otázkou pak podle ní zůstává, kdo je těch 40 procent lidí, kteří k volbám vůbec nešli a co tedy vlastně od státu chtějí.

V kraji nebodovala ani KDU-ČSL, která se sice do sněmovny dostala, v kraji ale nebodovala vůbec. „Výsledky nejsou dobré, ale je třeba hledat pozitiva. Jedním z nich je například propad komunistů, a to, že se do Sněmovny dostala TOP 09 a Starostové,“ říká Kamil Jan Svoboda, který pouhé tři dny před volbami odstoupil z druhé pozice krajské kandidátky .