Projekt propojuje místa spojená s postavou tohoto slavného vojevůdce. Valdštejnovy stopy překračují hranice Českého ráje, neboť jeho vévodství dosahovalo až do České Lípy a na severu nad Frýdlant. V rámci putování za jeho odkazem se jako cíle nabízejí také Bezděz, Frýdlant či Lemberk. Všechna tato místa jsou zanesena do Valdštejnovy mapy, kterou lze získat v informačních centrech. Při návštěvě každého místa, které je na mapě uvedeno, turisté obdrží razítko do mapy.