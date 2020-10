„Ještě nejsou spočteny všechny hlasy, ale vypadá to, že bychom mohli vyhrát. Chtěl bych poděkovat všem lidem na kandidátce, všem našim podporovatelům i všem lidem, kteří šli k volbám. Zatím to vypadá, že volební účast bude nejvyšší v historii krajských voleb,“ řekl současný hejtman a lídr Starostů pro LK Martin Půta.

„Jsem rád, že voliči pochopili, že krajské volby jsou o krajských tématech. O tom, jak bude v budoucnosti fungovat krajské zdravotnictví, jak budou vypadat krajské silnice a krajské školy,“ řekl Půta novinářům a dodal, že Starostové nejsou jenom Martin Půta.

„Starostové pro Liberecký kraj je silný tým lidí, kteří pracují ve svých obcích a městech a jsou za nimi vidět výsledky. Když se dají tito lidé dohromady, tak je vidět, že jsme v kraji schopní dlouhodobě porážet vládní strany,“ vysvětlil současný hejtman. Vítězství je podle něj vždycky skvělý pocit, oslavy budou probíhat ve vratislavickém Kulturním centru 101010 bez alkoholu.

„Od zítřka už budeme pracovat. Čeká nás nouzový stav a je evidentní, že ta situace nebude úplně lehká. Rozpočty budou vypadat jinak, než jsme si před pár lety plánovali. To znamená, že budeme chtít vytvořit silnou koalici, která bude fungovat celé čtyři roky a která bude schopná řešit problémy a dotáhne do konce velké projekty, na jejichž důležitosti se všechny strany shodovaly během předvolebních debat,“ řekl Půta ještě před sečtením všech odevzdaných hlasů.

Koalici chtějí s ODS a Piráty

Podle prvního vyjádření nechtějí Starostové vládnout sami, ani kdyby získali většinu krajských zastupitelů. „Už jsme jednou vládli sami, ale myslím si, že to není úplně rozumné. Silná koalice pro těžkou dobu je rozhodně lepší než křehká většina,“ vysvětlil Půta.



Koalici ale nechce současný hejtman sestavovat s SPD ani hnutím ANO. Ke spolupráci se tak nabízí ODS a Piráti, tedy další dvě strany, které se do krajského zastupitelstva dostanou. „Je možné, že s námi nebudou chtít jednat. Nezavírám tak žádné dveře,“ uvedl Martin Půta.



Strany Změna pro lidi a krajinu a Pro KRAJinu, jejichž členové patřili k nejhlasitějším a nejaktivnějším opozičním hlasů, se pravděpodobně na kraj nedostanou.

„Opozice v zastupitelstvu bude a my jsme připraveni s nimi spolupracovat jako v minulosti. Když se dívám na dosavadní výsledky, přemýšlím, jak zapojit například do práce ve výborech lídry stran, které měly silná témata a v zastupitelstvu nebudou. Byla by škoda o ně přijít. Myslím tím třeba pana Šedlbauera nebo pana Klápště a jejich témata životního prostředí, která by neměla skončit v zapomnění,“ nastínil plány Starostů Půta.

Na otázku, jak si vysvětluje velký úspěch starostů, hejtman odpověděl: „Byli jsme za 12 let schopni vybudovat silný tým, který drží pohromadě i v těžkých chvílích, ve kterých by to někteří lidé už zabalili.“

Starostové ovládli i Jablonec, druhé ANO

Je to jasné, i v Jablonci zvítězí Starostové, dopočítává se poslední z 49 volebních okrsků. Starostové tu získají cirka 24,5 procenta, ANO 19, ODS 13,7 a Piráti 13 procent. I v Jablonci vcelku uspěla SPD, když získá kolem 7,7 procenta hlasů.

Podrobnosti připravujeme.