/FOTO, VIDEO/ V obci Prysk procházely vsí maškary a masky všeho druhu, nechyběl ani tradiční kůň. K vidění byly i sklářské masky, které nesli lidé v ruce nebo byli sami ozdobení skleněnými kousky. Vše probíhalo s hudebním doprovodem a polní kuchyní se svařeným vínem a čajem v závěsu. Preškavský masopust se letos koná již podruhé a navazuje na přetrženou tradici.

Preškavský masopust navazuje na přetrženou tradici. Mísí se v něm sklářské prvky | Video: Ladislava Sdrzallek

Starosta obce Roman Mach říká: „Vloni se to hodně líbilo, a tak jsme letos navázali a pokračujeme. Jsme sklářská oblast, snažíme se tedy vést masopust tímto směrem. Ale jinak je naprosto tradiční se vším všudy, i s podřezáváním koně.“

„Za socialismu takovéto akce nebyly povolené. Naposledy byl tedy u nás masopust před válkou,“ vysvětluje jeden z účastníků, Radek Timoftej. Místní vychází z kresby, v níž byl zaznamenaný masopustní průvod kráčející pod Středním vrchem v Prysku. „Je na ní vidět, jak ho masopustní průvod obchází a je u toho německý text. Snažíme se masopust udělat trochu jinak, protože nejsme Morava a chybí tu tradice zpřetrhané odsunem Němců. Pokoušíme se na ně navázat, a protože je tu sklářství, jsou na všech maskách různé skleněné prvky. Máme tu celou sklářskou delegaci,“ vysvětlil mladý muž a dodal, že se snaží propojit tradice sklářství s masopustem a vytvořit novou tradici, z níž by mohli obyvatelé Prysku vycházet v i dalších letech. Masopustu si všichni užívali. Průvod se smál a zastavoval se u domů, kde na něj jejich obyvatelé čekali s pohoštěním.

„Je to krásný,“ říká Alena Macová, která s rodinou přijela až z Varnsdorfu a její muž Petr souhlasí: „Je to zajímavý. Letos jsme tu poprvé,“ říká. První masopust v tomto roce to pro rodinu však nebyl. „Minulý týden jsme byli v Krásné Lípě, ve Varnsdorfu a jezdíme i do Úštěku,“ dodal Petr Mac.

Průvod šel přes celý Prysk, z Vesničky přes Dolní Prysk až do Horního Prysku. Pochod skončil v areálu požární nádrže, kde je obecní kiosek a byly tam připraveny masopustní hody nachystané místními řezníky. Nechybělo regionální lužické pivo a soutěže pro děti i dospělé. „Za zvuku hudby se budeme se veselit a hodovat až do večera,“ říká nadšeně Radek Timoftej.