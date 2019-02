Liberecký kraj – Už jste měli někdy v kuchyni kobylu, policajta či medvěda? Pokud ne, může se vám to stát tuto sobotu. Právě totiž vrcholí masopustní období.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

Ačkoli správně by se měl fašankový průvod s rejem masek objevit o masopustním úterý, které letos s vychází na 5. března, někde pobaví už tento víkend. Hned v sobotu si jej lidé užijí na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova, kde masopustní tradici českého venkova díky ředitelce Vladimíře Jakouběové obnovili už před lety. „Čtyřicet let totality nám na zdejších vesnicích zvyky poničilo, takže už několik let usilujeme o jejich návrat. Dneska už se masopust pořádá ve více než dvaceti vesnicích kolem Turnova,“ prozradila Deníku.

CHLAPŮM REJDY PROŠLY