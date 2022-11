Sbírku šatstva pro Diakonii Broumov bude hostit ve dnech 7. a 10. listopadu Dům kultury Ralsko v Mimoni.

Diakonie Broumov | Foto: Jiří Šmeral

Pořadatelé prosí všechny, co mají doma nepotřebné oblečení, které již nějakou dobu nenosí, případně mají odrostlé děti a jejich šatstvo zaplňuje jejich skříně, ať vše přinesou právě do mimoňského kulturního domu. Dárce tam budou očekávat 7. 11. od 8 do 15 hodin, 10. 11. pak od 8 do 18 hodin.