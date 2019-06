Už za pár dní začíná další ročník soutěžního festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka, ve kterém ale více než o ceny jde o pobavení nejmenších diváků. Oblíbená přehlídka si letos připomíná čtvrt století své existence a pořadatelské Naivní divadlo, pro něž je tento rok také jubilejní, sedmdesátý, se rozhodlo ho pořádně oslavit.

„Asi největší atrakcí bude Elefantelin. Šest metrů vysoký a čtyři metry široký nafukovací slon, ve kterém se bude odehrávat divadelní představení,“ sdělil ředitel Naivního divadla Stanislav Doubrava.

Chobotnatec křížený se vzducholodí bude na náměstí stát po celou dobu konání festivalu. Podle ředitele se do něj vleze třináct dospělých diváků, dětských tedy o něco více. „Máme připravenou krátkou inscenaci pro tři herce, která se bude hrát devětkrát za den. Dohromady se odehraje téměř čtyřicítka představení,“ pozval ředitel s tím, že na děti čeká ve slonovi nevšední a intenzivní zážitek. „Dostat by se mělo na každého,“ slíbil Doubrava.

Vzhledem k výročí se pořadatelé letos rozhodli nabídnout divákům rozsáhlejší program, než bývá obvyklé. Připravena tak bude čtyřicítka představení, s nimiž přijedou do Liberce umělecké soubory a interpreti nejen z České republiky, ale i například i z Belgie, Polska, Španělska, Slovenska a dalších zemí. Chybět nebudou přední zástupci českých divadelních scén, jako je hrádecký Drak, Divadlo Minor, Buchty a loutky nebo Damúza.

„Charakteristickým prvkem letošní dramaturgie budou představení zvaná batolária, určená dětem od půl roku do tří let,“ sdělil dramaturg a autor Naivního divadla Vít Peřina. S tímto typem divadla se představí šest souborů, mezi nimiž bude i belgický Theater De Spiegel z Antverp s režisérem Karlem van Ransbeeckem, jehož inscenace patří podle pořadatelů k tomu nejlepším, co v Evropě v rámci tvorby pro nejmenší děti vzniká. „Jsme pyšní, že jsme jej českým divadelníkům představili už před lety právě my. Stal se inspirací pro řadu tvůrců,“ upřesnil Doubrava. Domácí se představí inscenacemi Žluté modrá zelený a ŠŠŠŠ. ŠŠŠŠ. HŮŮŮ. HAF!

Ředitel také upozornil na tři výstavy, které se konají u příležitosti obou výročí. Kromě výstavy pod radnicí, která zachycuje historii divadla, si v Malé výstavní síni mohou návštěvníci prohlédnout kašpárky a přímo v Naivním divadle jsou k vidění kresby opic pravidelného účastníka přehlídky Petra Nikla. Mateřinka se koná od úterý 18. do soboty 22. června. Kromě Liberce se odehraje i v Turnově a Jablonci nad Nisou.