Z maturitních písemek nemají poprvé v životě obavy jen studenti, ale i ředitelé škol. Jejich termín totiž spadá na začátek dubna. Školy od mateřských až po univerzity přitom na 30 dnů uzavřel nouzový stav. Ten by měl trvat až do 10. dubna.

Státní maturita. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

„Písemné maturity jsou celostátně vyhlášeny na 8. dubna, ale zatím nemáme žádné zprávy z ministerstva, jak to bude. Zatím je čas, ale do konce března by se to mělo vyřešit,“ popsal ředitel Jeronýmova gymnázia v Liberci Jaroslav Šťastný.