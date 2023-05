Desetiletý chlapec z Mimoně trpí dětskou mozkovou obrnou. Rodina shání finance na nákladné rehabilitace a asistenci do školy.

Desetiletý chlapec z Mimoně trpí dětskou mozkovou obrnou. Rodina shání finance na nákladné rehabilitace a asistenci do školy. | Foto: se souhlasem rodiny

Matěj je nejstarší ze tří bratrů. Narodil se předčasně ve 34. týdnu a po porodu se u něj objevily problémy s dýcháním. Nedostatečný přísun kyslíku do mozku a sepse, kterou prodělal během pobytu na neonatalogickém oddělení, pak měly za následek jeho další zdravotní problémy a opoždění ve vývoji. V necelém roce mu byla diagnostikována dětská mozková obrna ve formě spastické kvadruparézy. Později se přidala také epilepsie a těžká porucha zrakového vnímání.

„Mozková obrna, kterou Matěj trpí se projevuje silnou spasticitou, tedy zvýšeným svalovým napětím ve všech čtyřech končetinách. Právě proto je nezbytné se spasticitou pracovat a snažit se o její zmírnění,“ říká maminka desetiletého chlapce, Klára Ščibranová z Mimoně.

Celý Matějův život se točí kolem prohlídek, rehabilitací a cvičení – od Vojtovy metody přes metodu Bobath, až po neurorehabilitační koncept s oblečkem TheraSuit. Díky tomu už dosáhl velkých pokroků – přetáčí se na břicho a zpět, zvedá se na všechny čtyři, dokáže se doplazit za hračkou. Lepší se také jemná motorika a je schopen si za určité podpory v sedě nebo v kleku samostatně hrát.

Úspěchy mu dělají velkou radost a motivují ho k další práci. Zatím ale není schopen sám sedět, natož dělat samostatně první krůčky. Naději vidíme mimo jiné v intenzivních neurorehabilitačních terapii, na které dojíždíme alespoň třikrát za rok a v pravidelných lekcí Feldenkraisovy metody. Jsou ale velmi finančně nákladná a pojišťovny je téměř nehradí.

„Matýska milujeme takového, jaký je a snažíme se mu vytvořit co nejlepší rodinné zázemí a prostředí, kde se i v rámci svých omezení maximálně rozvíjí. Jsme šťastní, že se každý den těší do školy a dokonce se mu po ni stýská i když má volno. Potřebuje však vlastního asistenta. Jen díky tomu může chodit do této školy a třídy, kde je moc spokojený jak mezi dětmi, tak i s učitelkou,“ vysvětluje Klára Ščibranová.

Jen s asistentem může chlapec také po vyučování chodit do družiny. Škola ale finance nedostala a tak jejich shánění, pokud chceme Matýska udržet ve škole zůstala na rodině. Náklady se pohybují kolem 12 až 15 tisíc za měsíc podle docházky. Asistentka Týna chodí s Matějem do školy už vice jak rok a jsou na sebe hodně zvyklí. „Matěj je ve škole nadšený, stále má dostatek pozornosti a učení také zvládá lépe než dřív, proto jsme za toto místo i naší paní učitelku a asistentku moc vděčni,“ dodává maminka.

Pomoci s financováním asistenční služby pro Matěje může i veřejnost. Rodinu zaštiťuje Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými onemocněními, kde má chlapec z Mimoně přidělený sbírkový účet 2500839522/2010, na který je možné přispět jakoukoliv částkou. Další sbírky, tentokrát na uhrazení nutných terapií, pak probíhá u Nadačního fondu Helpínek a také nadačního fondu Český mozek.