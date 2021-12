Sbírka Znesnáze pro Matýska

Do teď jezdil chlapec v kočárku, ale pro lepší vývoj a sed mu pořídili vozík. Ten se ale nevejde do současného auta, proto by rodina ocenila pomoc při pořízení nového vozu. Ten původní pořídili před čtyřmi lety přes úřad práce. „Abychom mohli tento vůz prodat, musíme mít pro Matýska nové a větší auto. Poté musíme požádat soud o povolení k prodeji, jelikož vůz je psaný na nezletilého syna, a pak musíme úřadu práce vrátit finance, které jsme od nich za tím účelem získali,“ upřesnila maminka, proč se obrátili s prosbou o pomoc i na veřejnost. Založili sbírku na Znesnaze21.cz. „Budeme moc vděční za jakoukoli podporu,“ zdůraznila.

Větší automobil jim ulehčí cestování s Matýskem. Do budoucna mají v plánu do něj pořídit i plošinu. „Matýsek chodí do speciální školy v České Lípě, kde je moc spokojený a šťastný. V září začal chodit do druhé třídy. Paní učitelka a paní asistentky ho moc chválí, jak je šikovný a krásně spolupracuje,“ uzavřela vyprávění jeho maminka.