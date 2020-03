Města a obce mohou o letošní grant žádat u Nadace ČEZ ještě do konce března

Bezpečně přes silnici po nasvíceném přechodu; tak by se dal stručně do šesti slov shrnout smysl grantového projektu Nadace ČEZ s názvem Oranžový přechod. V severních Čechách, jak v Ústeckém, tak i Libereckém kraji se jich už nachází třicet. Na jejich realizaci bylo zapotřebí bezmála 3,4 milionu korun. Letošní zájemci z řad samospráv v obou krajích pak mají možnost ucházet se o grant do konce měsíce března.

KŘIŽOVATKA ulic Hrnčířská a Děčínská v České Lípě. | Foto: archiv ČEZ