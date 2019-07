Cesta z České Kamenice na Kamenický Šenov není pro cyklisty nic příjemného. V prudkém stoupání frekventované silnice I/13 na Liberec se potkávají během se stovkami osobních i nákladních aut. To by se mohlo v dohledné době změnit díky nové cyklostezce. Přibýt by mohlo i napojení na Děčín v opačném směru.

Další možností, jak se mohou lidé na kolech dostat z Šenova do nedalekého města na Děčínsku, je projet lesem okolo Pustého zámku. Ale ani to nemusí být pro všechny cyklisty úplně pohodlné. Proto se obě města rozhodla pustit do příprav nové, přibližně tříkilometrové cyklostezky.

„Plánovaná stezka by měla začínat v Jateční ulici, dál by měla pokračovat v rozumné vzdálenosti od trati, po jejím překonání až k železničnímu přejezdu přes hlavní silnici a dál k nádraží v Kamenickém Šenově,“ popsal starosta České Kamenice Jan Papajanovský první část chystané cyklostezky.

Obě města nyní společně připraví a zaplatí studii, která bude řešit přesnou trasu. „Následně si necháme zpracovat projektovou dokumentaci a všechna potřebná povolení,“ přiblížil starosta Kamenického Šenova František Kučera.

Studie by měla být hotová příští rok, dokumentace pak v následujících letech. Starosta Papajanovský nepočítá s tím, že se cyklostezku podaří postavit ještě v tomto volebním období. Chce ovšem, aby bylo vše připravené pro případnou žádost o dotaci. Vybudování by totiž mělo vyjít na přibližně deset milionů korun, v příštím dotačním období by navíc měly získat cyklostezky opět podporu z Evropské unie.

„Od nádraží by mohla cyklostezka pokračovat k Panské skále po drážním tělese, s jehož majitelem nyní jednáme o alespoň provizorních úpravách,“ upřesnil starosta Kamenického Šenova s tím, že zatím se jedná jen o záměr a nyní bude záležet například i na přístupu dopravních inženýrů, zda se jej podaří zrealizovat.

Od Panské skály vede pohodlná cesta pro cyklisty až do České Lípy. Pokud by se podařilo postavit i část ve směru na Děčín, vzniklo by tak druhé propojení obou okresních měst. Kudy by trasa vedla? Cesta pro cyklisty z České Kamenice ve směru na Děčín by mohla vést z kamenického náměstí přes Rabštejn, Janskou a dál na Starou Olešku. „Kdysi tu byla vyznačená, ale z nějakého důvodu značení zmizelo. Takže jej sem stačí vrátit a trasa se bude moci znovu objevit v cyklomapách,“ dodal Papajanovský.

Ve hře je také varianta propojení přes Markvartice do Benešova nad Ploučnicí, kde by se kamenická větev mohla napojit na stezku podél Ploučnice, která směřuje z Děčína do Libereckého kraje.