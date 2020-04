Radnice v Novém Boru poskytne těm, kteří podnikají v městských nebytových prostorech, úlevu na nájemném ve výši až 100% po celou dobu trvání nouzového stavu. Pomocnou ruku podala živnostníkům také Česká Lípa. Radní schválili odložení platby nájemného o půl roku.

Kvůli přísným karanténním opatřením proti šíření koronaviru mají kadeřnictví, manikérky, restaurace a celá řada provozoven nulové nebo minimální příjmy. Dál ale musí vyplácet mzdy zaměstnancům, platit úvěry a další náklady. „Chceme co nejvíce pomoci živnostníkům a podnikatelům v době nouzového stavu, kdy nemohou podnikat a dostávají se do obtížné situace. Zároveň má opatření pomoci zachovat stávající síť obchodů a služeb pro potřeby našich občanů,“ uvedl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Úplné prominutí nájemného od poloviny března, kdy vstoupila v platnost vládní opatření, se týká podnikatelů, které postihl zákaz maloobchodního prodeje a služeb. „Protože se ale s velkým propadem tržeb potýkají i ti, kteří mohou v omezeném režimu nadále provozovat činnost, rozhodli jsme v jejich případech o úlevě na nájemném ve výši 70 procent ze stanoveného nájemného,“ doplnil Dvořák s tím, že město nechtělo jít cestou odkladu plateb. „Závazek by se jim jen posunul a to by jejich tíživou situaci neřešilo,“ upozornil.

Živnostníci a podnikatelé, kteří chtějí úlevu na nájemném využít, musí na odbor správy majetku zaslat žádost.

„Na jejím základě s nimi podepíšeme dohodu o snížení nájmu,“ upřesnila vedoucí odboru správy majetku na novoborském městském úřadě Jitka Capouchová a zdůraznila, že úleva se vztahuje na holé nájemné, nikoli na platby za energie, vodné a stočné. „Nemůžeme rozhodovat za poskytovatele těchto služeb,“ doplnila Capouchová.

Tři desítky žádostí od podnikatelů o prominutí nebo odložení nájemného už eviduje českolipská radnice. Její vedení se rozhodlo odložit platby o půl roku se splatností do dvou let bez sankcí z prodlení. „Ačkoli se ztráty nevyhnou ani městskému rozpočtu, chceme těmto lidem pomoci. Jakmile tato mimořádná situace pomine, budeme každou žádost posuzovat individuálně. Zda žádostem vyhovíme úplně nebo jen částečně, nyní nelze předjímat. Důležité je, abychom opravdu pomohli především těm, kteří kvůli vládním nařízením přišli o kompletní příjem,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

LIDÉ CHTĚJÍ SLEVIT TAKÉ V BYTECH

Rozhodnutí rady se zatím netýká nájmů v městských bytech, ale pouze nebytových prostor a pozemků. „Občané České Lípy se na nás obracejí také s dotazy na snížení nebo odložení nájemného v městských bytech. Stejně jako u nebytových prostor je nutné, aby si lidé podali písemnou žádost, přičemž každou z nich budeme taktéž posuzovat individuálně,“ poznamenal českolipský místostarosta Martin Brož.