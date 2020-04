I přes nastalou situaci město plánuje i letos investovat do oprav školských budov. Protože jednou se děti do škol určitě vrátí.

„V současné situaci samozřejmě musíme počítat s poklesem příjmů a musíme tedy dobře promyslet, které akce v letošním roce uskutečníme. I přes nemalé peníze, které byly na opravy v českolipských školách v poslední době vynaloženy, nejsou některé školy stále v dobrém stavu. Budovy jsou za normálních okolností hojně navštěvované a jejich provoz stojí nemalé peníze a my nechceme investice do škol zastavovat. Chceme, aby ve školách bylo přívětivé prostředí a aby se žáci i zaměstnanci škol cítili v budovách dobře. Navíc v plánu jsou i investice, které se nám částečně vrátí v podobě úspor za energie,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Českolipští radní na svém jednání 7. dubna jednali hned o čtyřech školských projektech. U jednoho je již znám dodavatel, který bude mít stavbu na starosti, u dalších třech projektů město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Všechny tyto plánované investice by měly probíhat v létě, hotové by měly být do začátku příštího školního roku.

O prázdninách město plánuje vyměnit okna hned ve třech školských zařízeních, a to v MŠ Arbesova, část oken v ZŠ Partyzánská a okna v tělocvičně ZŠ Jižní. Ve všech zmíněných školách nejsou okna v dobrém technickém stavu, nedají se otevírat, zatéká jimi a netěsní, tedy v zimě dochází k úniku tepla. V tělocvičně v ZŠ Jižní se navíc jedná již o havarijní stav, kdy výplně oken částečně chybí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3,9 mil. Kč s tím, že finančně nejnáročnější by měla být výměna části oken v ZŠ Partyzánská.

Přes léto však budou probíhat na školách i další investice. Rozjede se například druhá etapa oprav sociálního zařízení v MŠ Šikulka. Tuto stavbu bude mít na starosti firma VERSANA s.r.o., které radní zakázku za 2,4 mil. Kč na svém jednání 7. dubna přidělili. Sociální zařízení se pak bude opravovat i na ZŠ 28. října, další etapy výměny rozvodů vody a kanalizace se dočká ZUŠ Česká Lípa. Kromě těchto menších investic jsou samozřejmě v plném proudu i velké školské investice, ke kterým patří novostavba pavilonu F na ZŠ speciální Jižní a zateplení MŠ Na Výsluní a ZŠ Lada.