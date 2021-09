Park založený u centra města v roce 1875, pamatuje slavné časy, i méně šťastná léta. Aktuálně občanům vadí, když vegetaci, záhony, lavičky, odpadkové koše nebo i sochy ničí vandalové. Českolipští radní teď přemýšlí, jak dát tomuto cennému desetihektarovému prostoru plného pestré zeleně novou perspektivu. V parku by měly být v budoucnu vytvořeny také lepší podmínky pro pořádání kulturních akcí, jako je vybudování toalet, dostatečného připojení k elektřině a další.

„Navrhuji v parku letní scénu na místě bývalého letního kina, jde o jedinečné místo,“ doporučil na sociální síti občan Petr Němec. Alena Krausová si zase přeje jediné. „Hlavně nekácet stromy,“ napsala.

Jak informovala mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová, radnice chce mít jasnou vizi o budoucnosti parku, proto si nechá zpracovat koncepci jeho oživení. „Město nyní hledá firmu, která koncepci zpracuje, zadávací podmínky veřejné zakázky již schválili českolipští radní,“ sdělila. Hodnotícím kritériem veřejné zakázky je nejen cena, ale také doba zpracování koncepce. Nemá jít o projekt, který by se měl uskutečnit naráz, nýbrž jakýsi manuál, podle kterého by město mělo o park pečovat průběžně a dlouhodobě. „Dokument by měl obsahovat analytickou část, tedy zhodnocení stávajícího stavu, dále návrhovou část a také časový plán postupné realizace změn,“ uvedla mluvčí.

Radní požadují, aby se koncepce kromě samotného parku zabývala a řešila také budoucí využití přiléhající louky u sídliště Sever, na které je nyní psí park a dětské hřiště. „Moc se těším na návrhy vítězné firmy, jsem zvědavá, s čím přijdou. Na radnici určitou představu máme, ale nechceme nikoho ovlivňovat. V průběhu zpracování koncepce samozřejmě také počítáme se zapojením veřejnosti. Občané by měli mít možnost si říci, co by mělo v parku v budoucnu být nového a za čím by do parku rádi chodili,“ prohlásila starostka města Jitka Volfová.

Podle ní, je přáním radních, aby se strategická plocha parku v centru města stala místem, kde místní i turisté budou moci smysluplně trávit svůj volný čas, kde například prožijí celé odpoledne s dětmi nebo přáteli. „Nyní je park spíš průchozím bodem bez jasné vize, kde se vše řeší lokálně. A právě to bychom chtěli koncepcí revitalizace změnit,“ řekla starostka. Očekávaná řešení by neměla být zaměřena pouze na obnovu a oživení stromů a zeleně, ale také by měla řešit využití parku i pro volnočasové aktivity. Návrhy úprav by také měly počítat se změnou mobiliáře, úpravou chodníčků nebo veřejného osvětlení.

První místostarosta Jaroslav Turnhöfer oceňuje rozmanitost parku. Koncepce mu ale chyběla a chybí. „Vznikaly izolované projekty a studie, které právě postrádaly to koncepční řešení. Například vznikla regenerace městského parku z pohledu dřevin, jejich výsadby a údržby, ale tento projekt nezohledňoval požadavky na další funkční využití parku jako dětská hřiště, odpočinkové zóny, mobiliář, sportovní aktivity, běžecké i naučné okruhy a podobně,“ vysvětlil Turnhöfer. „Podporuji i nadále jeho všestrannost, to je maximálně park využít pro všechny skupiny obyvatel a zejména zde zajistit bezpečnost,“ zdůraznil.

Jak doplnil jeho kolega, místostarosta Martin Brož, kromě návrhu budoucí podoby Městského parku je nutné, aby koncepce obsahovala také návrh budoucího systému údržby a správy parku. „Chceme, aby nám změny v parku vydržely dlouhá léta, aby tam vše bylo krásné, a to vyžaduje také správnou péči,“ doplnil místostarosta Martin Brož. V budoucnu by proto o oživený park a zeleň v historickém centru města pečoval kvalifikovaný zahradník, který by se staral jen o tyto části města.

„Potřebě takové vize, manuálu rozumím. Péči chyběla soustavnost a celistvost, někde i větší rozčlenění, park postrádá efektivnější správu, i ochranu proti vandalství,“ komentoval zastupitel Miroslav Hudec, předseda Výboru pro životní prostředí, který přiznal, že ho ale trochu znepokojily zprávy o zadávacích podmínkách pro potenciální zpracovatele manuálu, z nichž jedna má být rychlost zpracování. „Nezdá se mi, proč je kriteriem zakázky rychlost vypracování pro něco, co má být jakýmsi dlouhodobým dokumentem, jenž má sloužit celá léta,“ soudil Hudec.