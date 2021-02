Českolipský úřad rozšířil v období od 15. února do 28. února úřední hodiny. K rozšíření přistoupil v souvislosti s prodloužením nouzového stavu a rozvolněním opatření pro městské úřady.

Českolipská radnice. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Vít Černý

Úřední hodiny na všech pracovištích Městského úřadu včetně Regionálního turistického informačního centra budou vypadat takto: V pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30 hodin a odpoledne od 12.30 do 17.00 hodin. V úterý a ve čtvrtek pak bude otevřeno od 8.00 do 11.30 hodin.