V souladu s vládním nařízením omezí na následujících čtrnáct dní Městský úřad v České Lípě úřední hodiny.

Českolipská radnice. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Vít Černý

V pondělí budou úřední hodiny od 8.00 do 13.00 a ve středu od 12.00 do 17.00 hodin. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který sídlí v budově za soudem v Děčínské ulici, bude mít úřední hodiny v pondělí a ve středu vždy od 8.00 do 13.00.