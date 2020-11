Metrostav, který zvítězil ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou necelých 161 mil. Kč, se tak může pustit do léta očekávané rekonstrukce divadelní budovy.

Ta by měla trvat necelé dva roky, do září roku 2022. Přestože budova divadla vypadala už dost unaveně, hrálo se v ní do posledního možného dne a byla to skvělá představení.

"Děkuji divákům, ale také všem, co se na provozu divadla podíleli. Dále Městu Česká Lípa, které se v nelehké době pustilo do rekonstrukce a za to, že kulturní život ve svém městě tak významně podporuje,“ říká ředitelka Kultury Česká Lípa Tereza Vraná.