Kvůli kácení a odvozu porostu u železniční trati nepojedou vlaky mezi Českou Lípou – Novým Borem a Jedlovou.

Vlak - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Plánovanou výluku ČD a Správa železnic plánuje od 22. do 26. 2. (Č. Lípa – N. Bor), následně i v termínu od 1. do 5. 3. (N. Bor – Jedlová). Vlaky nahradí v čase od 7:35 do 14:20 hod. autobusy, které ale ne vždy mohou garantovat služby jako přeprava kočárků.