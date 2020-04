Rekonstrukce nevyhovujícího mostu na silnici II. třídy číslo 260 mezi Dubou a Tuhaní na Českolipsku odstartovala. „Jde vlastně o úplné odstranění mostu, který je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Nahradí jej zcela nový most,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Ilustrační snímek. Oprava silnice | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Denně po této silnici jezdí 46 spojů veřejné linkové autobusové dopravy. Ty budou muset cestu objíždět. Objízdné trasy pro veškerou dopravu vedou po silnicích III. třídy číslo 2601 a 2602. Uzavírka postihne spoje veřejné autobusové dopravy na lince 281 Dubá – Holany – Česká Lípa a na lince 284 z Dubé přes Tuhaň, Domašice do Sukorad. „Celkem je to třiadvacet obousměrných průjezdů spojů v pracovní den a jeden spoj v neděli a o svátcích,“ zmínil Sviták. Uzavírku povolil českolipský městský úřad do konce letošního srpna.