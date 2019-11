Propast celých desetiletí nemusí být překážkou. Důkazem je projekt Povídej, který v českých domovech pro seniory pořádá nezisková organizace Mezi námi. Za nejstaršími zve ty nejmladší, děti z mateřských škol, a dobrou spolupráci oceňuje značkou Mezigeneračně. Letos putovala do Stráže pod Ralskem.

Seniorům z tamního pečovatelského domu Pampeliška chodí dělat radost děti z mateřské školy ve Stráži pod Ralskem každý měsíc. Připravují pro ně vystoupení, povídají si i společně tvoří. Děti se s babičkami a dědečky znají jménem a navzájem se na sebe těší.

„Jako ředitelka školy oceňuji hlavně možnost dětí pravidelně se s klienty domova setkávat, nejen si pro ně připravit vystoupení, ale i si s nimi zacvičit, zazpívat, vyrobit jednoduché výrobky. Strávit s nimi čas a povídat si s nimi,“ řekla ředitelka Základní a mateřské školy ve Stráži Bedřiška Rychtaříková.

Značku Mezigeneračně, která představuje jakési nejvyšší uznání jejich dlouholetého společného podílu na mezigeneračním dialogu, převzala Rychtaříková společně s učitelkami z mateřinky, ředitelkou Pampelišky Yvonou Brichovou a ocenění dostaly i sociální pracovnice tohoto domova pro seniory.

Vzájemné poznávání

„Ocenění vnímáme jako uznání důležitosti mezigeneračních setkávání, ocenění práce učitelek z naší mateřské školy, které učí děti od malička rozdávat radost,“ podotkla Rychtaříková.

„Vnímáme mezigenerační aktivity jako prostor, kde si můžeme navzájem poskytnout radost, moudrost i životní energii, a to i když je mezi námi věkový rozdíl někdy i 80 let,“ uvedla ředitelka organizace Mezi námi Kateřina Jirglová.

„Naším cílem je, aby se generace navzájem poznávaly, měly k sobě úctu a společně si předávaly radost ze života. Chceme, aby se potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby k sobě nacházeli cestu a společně objevovali, jak krásné a zajímavé jejich světy jsou,“ dodala Jirglová.

