„Vzpomínat budeme, ale nijak truchlivě, příliš smutné vzpomínání by si paní Eva vůbec nepřála,“ řekl Deníku Vít Fiala. Legendární zpěvačka na festivalu vystoupila ještě loni, kdy sklidila velké ovace. A přijímala dárky a gratulace k 80. narozeninám. Speciálním darem pro ni byla věrná rekonstrukce slavného koncertu Elvise Presleyho na Havaji v podání Petra Vondráčka, skupiny Lokomotiva, vokálního tria a velkého orchestru.

Důvod proč se tento festival koná právě v Dubé, je podle Víta Fialy jednoduchý. „Na Dubsku jsme oba měli „letní bydla“, a tak jsme si řekli, že by bylo dobré tady něco podobného s dalšími muzikanty pořádat. Od té doby se tomu věnuji,“ sdělil Fiala. Podle něj si už při zakládání hudební tradice dali za úkol, aby v každém ročníku dali příležitost vystoupit, kromě proslulých jazzmanů také některému lokálnímu orchestru, amatérským hudebníkům z regionu, ale i umělcům z ciziny. „Sólisty z ciziny letos bohužel v programu nemáme kvůli pandemii a obtížím v cestování,“ připomněl Fiala.

Na 26. ročník jazzových dnů v areálu letního kina v Nedamově zve i starostka Dubé Irena Žalovičová. „Každý z účinkujících bude vyzván, aby na paní Evu zavzpomínal. Díky tomu bude přítomna i v tomto ročníku, ve vzpomínkách jak účinkujících a pravidelných návštěvníků, tak v srdcích svých přátel,“ uvedla starostka. „Paní Eva Pilarová do Dubé jezdila hodně a měla zde přátele a spoustu obdivovatelů,“ dodala.

Jak starostka přiznala, je to zvláštní pocit, když si prohlíží fotoknihu z 25 předchozích ročníků, kterou paní Eva dostala v loňském roce jako dárek k narozeninám společně s fotoobrazem kapličky v Nedvězí, kam vždy věnovala veškeré květiny. „Fotokniha je milou připomínkou podoby plakátů, výstřižků novinových článků a hlavně fotografií z jednotlivých ročníků. Myslím, že pro spoustu lidí zde je nepředstavitelné, že by se na dnech neobjevila. Objeví se, ale jinak,“ řekla Irena Žalovičová.

Páteční program festivalu začíná v 18 hodin vystoupením Kapely Strýce Michaela a pokračuje dále s podtextem připomínky letošního 75. výročí konce 2. světové války, a to pod heslem „Co osvobodily státy spojené, tam se jazzu daří – ne že ne. Ale i tam kde tomu tak nebylo, všichni věří, že i tam se jazzu velmi daří.“ Vystoupí plzeňská zpěvačka Vlaďka Bauerová, následovat bude pražský vokální kvartet The Swings, pár písní s krásnými texty Josefa Kainara přednese Vít Fiala mladší. Večer ukončí Golden Big Band Praha pod vedením Petra Soviče.

Sobotní program ponese podtext: „Co v jazzu nelze, odejít do penze“ a na Evu Pilarovou zavzpomínají od 18 hodin The Dixilend Messengers Praha v čele s trombonistou Václavem Fialou, od 19 hodin si přijdou na své mladší ročníky. A skvělá skupina Lokomotiva prostě v Dubé nesmí chybět. Ve 20 hodin následuje jam session, večer zakončí vystoupení Bohemia Big Band Praha v čele s jubilantem a českolipským rodákem Bohuslavem Volfem.

U letního kina bude připravena i menší výstava k připomenutí paní Evy Pilarové, kterou připravují členky kulturní komise města. Celý víkend bude ukončen nedělním promítáním filmu „Kdyby tisíc klarinetů“ v letním kině, promítá se po úplném setmění.

Zpěvačka, ale i fotografka jezdila na Dubsko dlouhá léta, její chalupu v Nedvězí u Dubé obklopuje romantická krajina a skály. Eva Pilarová byla trojnásobnou vítězkou ankety Zlatý slavík v kategorii zpěvaček. Zpívala už od dětství, a to i vážnou hudbu. Koncem 50. let začala na brněnské JAMU studovat operní zpěv. V roce 1960 nastoupila do pražského divadla Semafor, tam vystupovala s legendární dvojicí Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Oblíbila si swing a jazz. Proslula svými duety s Waldemarem Matuškou i Karlem Gottem, jehož smrt ji velmi zasáhla. V roce 2009 obdržela medaili Za zásluhy. Zemřela 14. března 2020 v Praze.