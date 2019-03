Co musí policista splňovat, aby se mohl stát psovodem?

Musí projít základním kurzem pro psovoda, který trvá čtyři měsíce. Dále jezdí na kurz se psem, který musí splnit, a opakuje ho každé dva roky. S Grimmem teď budeme odjíždět na měsíc na naše výcvikové středisko, kde obhajujeme kategorii.

Kolikátého máte psa a můžete si parťáka vybrat sám?

Můj první pes mi byl přidělen, jelikož kolega končil službu. Tehdy mu bylo pět let a dokázal si člověka získat svojí výbornou povahou, začali jsme spolu rychle fungovat. Jmenoval se Agbar. Teď je můj parťák Grimm. Dnes 44 kilového vlčáka mám od štěněte a je z policejní chovné stanice. Protože Grimm půjde brzy do důchodu, vychovávám dalšího psa Cirase.

Jaké musí mít pes předpoklady, aby sloužil u policie?

Policie má svoji chovnou stanici. Pokud psy nemáme, může se stát, že sáhneme do civilních zdrojů, tak jako to bylo u Cirase. Pes by měl být socializovaný, umět základní povely, nesmí být bázlivý, musí být odolný po psychické stránce, stejně tak vyrovnaný, neměla by mu například vadit střelba. Pro naši práci používáme belgické a německé ovčáky. Dříve se používali ještě rotvajleři, ale od těch už se postupně ustoupilo.

Konkrétně na co se s Grimem zaměřujete?

Převážně na pachové stopy, vyhledání osob v objektu, předmětů v terénu, klasickou hlídkovou činnost, účast na bezpečnostních opatřeních, což znamená, že například dozorujeme na fotbalech. Dále se zapojujeme do pátracích akcí. Ty jsou ale sezónní. Převážně na podzim se ztrácejí houbaři. Také si mě často volají při vykradených nebo narušených chalupách, aby pes prostor zkontroloval. Pátrám po osobách, které chtějí spáchat sebevraždu a jen udají svou polohu nebo že například chtějí skočit pod vlak a podobně.

Podařilo se Grimmovi nebo Agbarovi v minulosti vypátrat ztracenou osobu?

Ano, to bylo zhruba před šesti lety. Starší pán se v pátek vydal na houby. Přes víkend se po něm začala shánět rodina. V pondělí jsme zahájili pátrací akci. Pomocí lokalizace telefonu jsme určili, kde by se mohl nacházet. Pro psovoda je lepší, když na místo vyrazí sám se psem, psa tak neruší cizí pachy. Ke konci dne se nám podařilo pána najít v křoví. Ležel tam už od pátku. Muže si převzala záchranka a tady má práce končí. To byl Grimmův první úspěch.

Když má pes odslouženo, co se s ním děje?

Pes vykonává službu dle svého zdravotního stavu, většinou do 9 let stáří. Když vezmeme, že ho dva roky připravujeme na službu, tak aktivně slouží sedm let. Poté je nabídnut psovodovi. Grimm půjde do důchodu na zahradu k mým rodičům.