Milan Drábek se přes 40 let věnuje vitrážím. Od roku 1994 je držitelem licence Ministerstva kultury ČR pro jejich restaurování. Na svém kontě jich má nespočet. Kromě obnovy starých oken památek se věnuje sklářskému designu a také atypickým svítidlům.

Pocházíte z Novoborska?

Rozhodně se tady cítím doma, ale narodil jsem se v České Lípě. Pak jsme se museli odstěhovat a celé dětství jsem prožil v Mostě, kde jsem to tehdy opravdu moc miloval. Měl jsem tam kamarády, hodně jsem sportoval. Hrál kopanou a házenou za Lokomotivu Most.

Jak to přišlo, že jste zamířil na výtvarnou školu do Kamenického Šenova?

Kromě toho, že jsem rád kreslil, byla moje cesta za studiem složitější… Do Mostu jsme se přestěhovali jako rodina, protože můj táta tady měl velký problémy s bolševiky. V hornickém městě jsme zůstali chvíli v klidu, ale nakonec tátu kádrováci vyhnali i z Mostu. V tom byla ta doba hrozná.

Kam jste zamířili potom?

Otec pak chvilku pracoval v Teplicích. Rozuměl hodně fotografování, fotografii, ale po čase mu tam komunisté zase šli po patách, tak se rozhodl zkusit žít a pracovat v Novém Boru. Měl mě hrozně rád, přemýšlel o mé budoucnosti, uplatnění a tak nás zase nasměroval na Novoborsko, zkusil to. A já jsem mu za to velmi vděčný, protože mě ta práce bavila i živila celý život.

Kdo vás během studia asi nejvíce ovlivnil?

Na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově jsem byl zařazen v oboru malování skla. Nespornou výhodou pro nás studenty byl fakt, že tam tehdy působila celá spousta skvělých sklářských výtvarníků i výrazných pedagogů. Určitě na mě hodně zapůsobili profesoři jako například Josef Kochrda, Pavel Werner, Josef Khün, Bohumil Čabla nebo Karel Rybáček. I další, proto jsem díky jejich vlivu měl usnadněnou cestu k výtvarničení a designu. Zklamal mě snad pouze tehdejší ředitel Josef Hospodka, a nejde o to, že chtěl, abychom si stříhali dlouhé vlasy. V konkrétních případech, které nebudu tady rozebírat, se nezachoval dobře.

Po maturitě jste rovnou zamířil mezi mistry vitráží?

Ano, hned po maturitě jsem nastoupil do prestižního ateliéru vitráží v těch letech se pyšnil značkou ExBor, který léta fungoval v podniku Borské sklo respektive Crystalex, v prostoru dnešního podniku Egermann. Ještě ve škole jsme měli povinnou praxi, tehdy jsem se dostal do této dílny vitráží a úplně jsem si tohle řemeslo zamiloval. Jít do běžného sklářského provozu mě nelákalo. Do tajů vitráží mě pak zasvěcovali skvělí mistři a jestli z nich byl pro mě někdo„king“ ,tak pan Zbyněk Kejzlar, kterého za normalizace vyhodili z pozice šéfa provozu.

Co vás na té práci s vitrážemi nejvíc těšilo, čím to bylo zajímavé?

Jedinečná atmosféra ateliéru, výjimečné řemeslo, které už tehdy neuměl každý. Precizní, přesná práce podle rukopisu starých mistrů a její výsledný efekt. Zároveň možnost třeba během sympozií IGS spolupracovat s řadou umělců z celého světa, také mít šanci pracovat v běžně nepřístupných a unikátních objektech, místech po celé zemi i ve světě.

Vybavíte si některou ze svých pracovních cest do zahraničí?

Jet na montáž do světa mě jako mladého člověka pochopitelně velmi lákalo. Vzpomínám asi tedy především na první cestu do ciziny, kterou jsem zažil s kolegy z novoborských vitráží, která nás zavedla do Alžírska, kde jsme ve velkém městě Constantine dělali okna pro obrovskou mešitu.

A jinde?

Z významných restaurátorských prací pro zahraničí bych mohl jmenovat chorvatskou poštovní banku, chorvatský parlament, bytový dům v Lipsku, budovu české ambasády v Budapešti. Stopu jsem zanechal v Chorvatsku prací pro tamní státní archiv, který patří zcela určitě k mým nejrozsáhlejším zakázkám v oboru restaurování, neboť se jednalo zhruba o 400 metrů čtverečních plochy. Moje vitráže zdobí také interiér českého velvyslanectví ve Vídni. Můj design se objevil na vitrážích v Itálii, Izraeli, a hlavně v Německu, například v Marienhospital v Darmstadtu, v klášteře Gengenbach nebo v kostele v Ziltendorfu. Bylo toho hodně.

Vaše jméno je spojené s restaurováním vitráží také po celé řadě staveb a objektů v Čechách a na Moravě. Pamatujete si všechny?

Kompletní výčet restaurovaných objektů, na kterých jsem pracoval, bych dnes už asi nedal dohromady. Jen v Praze jich byla celá řada.

Můžete některé jmenovat?

Namátkou uvedu okna pro Živnostenskou banku, Týnský chrám na Starém Městě, což byla zakázka na několik let, nebo okna pro tehdejší ministerstvo hospodářství, Palác Adria, Obecní dům, Porodnice u Apolináře nebo Národní technické muzeum a další.

Ale nebyla to jen Praha, pracoval jste také na celé řadě kostelů. Vzpomínáte na některý z nich?

Z domácích objektů, kde jsem tvořil, mně utkvěl v paměti třeba kostel svatého Václava v Břeclavi, kde je na 150 metrů čtverečních moderně pojatých vitráží. Dále pak kostel svatého Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde kromě restaurování dvou oken s figurálními motivy jsem zhotovil 13 nových vitrážových oken. V tomto kostele jsem výtvarně zpracoval původní skici světských motivů po zemřelém autorovi Václavu Vrbovi. Přestože pro mě nebylo snadné vcítit se do představ druhého výtvarníka, mám ohlasy, že dopadly tyto vitráže dobře.

Dnes ale říkáte, že už práci v kostelích nevyhledáváte a budoucnost vidíte v technice ledovaného skla. Proč?

Technika ledových květů mě skutečně láká víc a víc. A nejen, že ledované sklo nikdo neumí, …takové květy umí vykreslit jen mráz. Ale vážně, já už se cítím klasickou tvorbou vitráží pro kostely unavený a nechci lézt neustále po lešeních.

Co je to za techniku?

Jedná se o prastarou techniku, kterou jsem si velice oblíbil. Jde o proces, při kterém klihová vrstva na skle při schnutí odlupuje náhodné ledové květy. Tuto techniku dosud nenahradil žádný moderní způsob, který by urychlil proces výroby. Vytváří se podle stejných postupů jako kdysi a jedná se o velice složitý a časově náročný proces. Snažím se posunout tuto úžasnou možnost dekorování skla od pouhé poledované plochy až k výtvarnému dílu.

Jaké výhody má tato technika?

Nabízí hru světel, stínů a optických efektů na čirém skle. Můžeme tak vyrábět výplně do prosklených dveří pro staromilce, ale i pro ty, kteří mají blíže k modernímu výtvarnému stylu. Tato technika je v principu jednoduchá, ale výsledky se dostaví až po dlouhém čase zkoušení a je proto k ní potřeba velké trpělivosti.

Jak jste se dostal k této metodě zušlechťování, dekorování skla?

Náhodně, nikdo mě jí neučil. Před lety mně zavolal jeden proslulý restaurátor a říkal mi, že potřebuje vytvořit ledované sklo, v Praze v Živnostenské bance. Umíte to? Ptal se a já mu říkal, samozřejmě, umím, ale tehdy to pravda nebyla. Rychle jsem zjišťoval co a jak, studoval, zkoušel, nakonec jsem mu zakázku udělal za měsíc a za výsledek jsem byl pochválen. Tak mě ten pan mistr restaurátor svým způsobem k technice ledovaného skla dostal. Jsem jí stále více nadšen a věnovat se už jen jí.

Kde se mohou ledované vitráže použít?

Technika ledových květů skýtá různé možnosti použití, jak v interiéru tak v exteriéru. Může se aplikovat na dveřní a okenní výplně, do koupelen, na izolační dvojsklo, na zrcadla, svítidla, ale i na nápojové sklo, čímž poskytuje zajímavé a nevšední řešení interiérů pro projektanty i architekty. Ledované vitráže lze po domluvě kalit, takže splňují i bezpečnostní nároky.

Upozorníte na nějaké vaše výraznější dílo zhotovené touto technikou?

Kostel Konstantina a Metoděje ve Chlebovicích. Na několika oknech se výtvarně podílel můj kamarád malíř Jan Tichý. Z původně plánovaných tří vitráží zdobí interiér kostela vitráží čtrnáct. Naše spolupráce spočívá právě výhradně na této ojedinělé technice ledovaného skla, kterou se snažíme posunout někam dál. Kostel v Chlebovicích je zatím zřejmě naše největší práce v této technice a zároveň je to první sakrální stavba s vitrážemi zhotovenými touto technikou.

Milan Drábek

• Narodil se v České Lípě a je mu 62 let.

• V Kamenickém Šenově maturoval v roce 1976 a začal se specializovat na umělecké vitráže a leptané sklo.

• Pracoval v rámci novoborského podniku Crystalex. V roce 1992 začal soukromě podnikat. Doposud působí ve Svoru.

•Své tvůrčí nadání pak uplatnil v řadě skleněných artefaktů, nevšedních svítidel, ale také v architektuře včetně sakrálních staveb.

•Je držitelem (od 1994) licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování památkově chráněných vitráží.

•Mezi jeho záliby patří hudba a kytara.