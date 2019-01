NOVOBORSKO - Výstavba kanalizace na Novoborsku je v ohrožení. Jen projekt stál milion.

Ilustrační foto | Foto: Milan Jaroš

Nejdražší projekt novoborského regionu současnosti je v ohrožení.

Kanalizace z Radvance přes Sloup v Čechách a Janov, ústící do čističky odpadních vod v Novém Boru, by měla stát přibližně 130 milionů korun. Jen zpracování projektové dokumentace stálo obce více než milion.

„Na základě zpracovaného projektu jsme již zažádali o územní povolení,“ říká místostarosta Nového Boru Jindřich Mareš. „Nyní následuje jednání se společností SVS, která by po dokončení výstavby měla rozsáhlou síť kanalizace převzít do svého majetku a spravovat jí,“ dodává.

Velký projekt počítá s více než dvaceti kilometry kanalizačního potrubí, a to podle Jindřicha Mareše není možné spravovat v režii obcí. „Obce to ani neumí,“ říká. „Není jiné východisko než stavbu Severočeské vodárenské společnosti předat. První jednání s jejich zástupci však ukazují na to, že SVS o tuto kanalizaci nemá zájem,“ pokračuje.

Není to pro ně podle něj lukrativní. Příliš velká stavba bude vyžadovat velkou údržbu, kterou lidé napojeni na kanalizaci z poplatků za stočné nezaplatí. „Nejhorší na tom je, že SVS bude stočné inkasovat, i kdyby kanalizaci nepřevzali. Je to hloupý zákon z dob socialismu, se kterým se nemohu smířit,“ říká Jindřich Mareš.

Milion na zpracování projektu byly možná zbytečně vynaložené peníze. „Pokud se s SVS nedohodneme na převzetí, nemůžeme v projektu pokračovat a milion investovaný do přípravy dokumentace přijde vniveč,“ obává se Jindřich Mareš.

Podle vyjádření tiskové mluvčí SVS Dagmar Haltmarové není ovšem jednáním konec a převzetí kanalizace se nebrání. „Věc ještě není rozhodnuta. Projekt nyní podrobujeme ověření, zda vyhoví schváleným jednotným ekonomickým pravidlům SVS,“ uvedla Dagmar Haltmarová.

O tom, že ve svých plánech SVS s touto kanalizací počítá, nasvědčuje i fakt, že chystají investiční akci navazující právě na tento projekt. „Připravujeme investiční akci, která má za cíl rekonstrukci a patřičné zkapacitnění čističky odpadních vod Nový Bor, která má v budoucnu splaškové vody z uvedené lokality čistit,“ uvádí dále tisková mluvčí.