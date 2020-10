O program se postará Divadelní klub mladých, který vystoupí od 18:30 s premiérou baladické hry „Chleba u dvou kůrkách“. A domácí Divadelní klub Jirásek předvede od 20:30 Klapkovu crazy komedii „Commedia á la Carte“, se kterou se rozloučí se starým a milovaným divadlem. Na něj se pak vrhnou projektanti, stavbaři a řemeslníci, aby ho proměnili do moderní podoby. Rekonstrukce má trvat dva roky.

Nejnovější, zpřísněná opatření státu jsou i pro divadelníky v Lípě nemilosrdná. Od pondělí musí být divadlo uzavřené. Jak konstatovala dramaturgyně a ředitelka přehlídky ČDP Dita Krčmářová, kvůli nařízení vlády neproběhne 44. ročník festivalu plánovaný v termínu 13. – 17. října.

„Náhradní termín přehlídky není z důvodu následné rekonstrukce divadla možný, proto se naše českolipské soubory rozhodly, že odehrají svá představení už nyní, v sobotu,“ uvedla Krčmářová. Návštěvníci sobotního večera nepřijdou ve foyer o výstavu českolipské rodačky Michaely Verbové.

Držitelé permanentek na 44. ročník festivalu mohou podle Krčmářové navštívit 10. října náhradní program za dobrovolné vstupné se zachováním svého místa na sezení. Permanentku poté mohou od 12. října vrátit kdykoli na pokladně KD Crystal v České Lípě. Samostatně zakoupené vstupenky zůstávají v platnost na náhradní termín nebo mohou být vráceny, stejně jako permanentky.

„Cítím veliký smutek a beznaděj, a to z celého covidového šílenství. Myslím, že je tahle doba hodně vykloubena. Náš festival měl být nejen oslavou divadla, ale také rozloučením s budovou toho našeho, které se nám teď na nějakou dobu zavře a pak už bude jiné,“ řekla Vlaďka Zborníková, která v inscenacích klubu ztvárnila mnoho rolí.

Na prknech Jiráskova divadla strávila 43 let. „To je hodně dlouhé partnerství. Z toho se neutíká bez rozloučení. Mám radost, že alespoň tuto sobotu to budeme moci udělat. Za to patří velký dík právě Ditě Krčmářové, která i přes nepřízeň vnějších vlivů to narychlo dokázala zorganizovat,“ dodala Zborníková.

Členkou divadelního klubu je i Kristýna Kňákal Brožová: „Staré Jiráskovo divadlo si zaslouží, abychom se s ním důstojně rozloučili, a proto tak učiníme již tuto sobotu, samozřejmě za dodržení všech hygienických opatření,“ řekla smutně.

Protože je také tiskovou mluvčí českolipské radnice, doplnila, že dlouho avizovaný začátek rekonstrukce Jiráskova divadla zrušením ČDP narušen není. „Zbude tím o pár dní víc na kompletní vyklizení divadla. S rekonstrukcí by se mělo začít v listopadu letošního roku,“ potvrdila mluvčí města.

Na poslední přehlídku ochotníků v Jiráskově divadle před jeho rekonstrukcí se těšil i radní Michal Prokop, který má v České Lípě na starosti kulturu. V pátek připustil, že městu vzniknou kvůli restrikcím ztráty, stejně jako na jaře. „Jejich výši zatím nedokážeme ani odhadnout, protože nejde jen o ušlý zisk ze vstupného za dobu, která se, jak víme, může několikrát prodlužovat,“ uvedl Prokop.

Citelný bude podle něj i celkový zásah sportovní a kulturní sféry, protože lidé jsou pak nějaký čas velice obezřetní a cestu zpátky třeba do divadel, koncertních sálů a kin, na stadiony a další sportoviště a například i k památkám si hledají jen pozvolna. „Doufám, že to budeme mít co nejrychleji za sebou, aniž bychom cokoli zanedbali, a držím nám všem palce,“ dodal Prokop.