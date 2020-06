Dva aktivní cvičenci z Liberce, Martin Jungmann a Štěpán Kozák, využili nedávného nouzového stavu, aby si splnili jeden ze svých snů. Oba spojili síly a na chvíli obrátili pozornost od zvedání železa a rýsování břišních svalů k vizi o vlastní značce suplementů.

Kozák se už šestým rokem věnuje fitness a bodybuildingu, zatímco Jungmann se začal o výživu zajímat hlavně kvůli cvičení a dosahování lepších výsledků v oblasti přeměny postavy a regenerace. „Už nás obtěžovala nekvalitní produkce plná chemie, a tak se zrodil Smart Nutrition. Název vystihuje to, že chceme věci dělat chytře a odlišně, nebýt jen další značkou bez tváře do počtu,“ řekl Jungmann.

Samotný nápad se zrodil – jak jinak – v posilovně, kde oba probírali tematiku správné výživy. Rezonoval jim v hlavě natolik dlouho, že se rozhodli zkusit svou vizi zrealizovat. „Nejdříve jsme začali řešit sortiment, který budeme nabízet. Dále jsme museli popřemýšlet o návrhu loga a grafiky obalů. Posledním krokem bylo sehnat akreditovanou laboratoř, kde produkty necháme vyrobit. Začali jsme usilovně pracovat a během pár měsíců vznikl koncept,“ nastínil tvůrčí proces Štěpán Kozák.

Dlouhá cesta

Aktuálně nabízejí dva základní produkty, a to protein v různých příchutích a esenciální aminokyseliny BCAA. Do budoucna by sortiment rádi rozšířili. „Připravujeme vlastní předtréninkovou formuli a mnoho dalšího. Je před námi dlouhá cesta, ale rozhodně je se na co těšit,“ doplnil Jungmann.

Po uvedení na trh se setkali s pozitivním ohlasem jak na samotné příchuti produktů, tak i na vizuální stránku. „Od ostatních se snažíme odlišit také v přístupu. Zákazníci vědí, kdo za značkou stojí, znají naše tváře. Je pro nás i důležitá komunikace a rádi poradíme všem, kdo v této oblasti tápají,“ podotkl Martin Jungmann.

Nezapomněli ani na on-line svět, kromě webu se snaží být aktivní i na sociálních sítích jako Instagram či Facebook. Průběžně se snaží přidávat různé články na téma posilování a zdravých receptů s proteinem v hlavní roli. „Především plánujeme expandovat a dát o sobě lidem vědět. Naším dlouhodobým cílem je odvádět kvalitní a poctivou práci. Máme spousty vizí a teď už jen zbývá to, co vždycky, a to pořádně zamakat,“ nastínili plány do budoucna oba cvičenci.