Souhlasí i kolemjdoucí Veronika Šafránková. „Něco jsem zaslechla o nových bytových domech. Samozřejmě populace se zvedá je potřeba někam ty lidi nastěhovat. Takže si myslím, že to bude mít své výhody, ale je to běh na dlouho trať,“ řekla mladá žena s dlouhými rovnými vlasy.

Právě zajímavý výhled podle starosty Mimoně Petra Krále zaujal investora Romana Hlaváčka, který lokalitu zná a představil mu svůj koncept, který by zde měl vyrůst. Firma pana Hlaváčka, společnost Bellar Invest a. s. z Chomutova chce na místě postavit bytové domy. Své plány probíral s vedením města a následně společnost vstoupila do aukce, ve které objekt získala.

Jeden z mužů, kteří areál bývalé provozovny Falcon demolují, se chystal nastoupit do bagru. „To jsme tomu dali. Jsme tu zhruba od června a pořád je tady co dělat,“ naříkal. Odhadnout, jak dlouho budou ještě na místě bourat se neodvážil. Přiznává však, že ač někteří lidé stále nad Falconem smutní, jiní si zase chválí, že je vidět na Ralsko, což předtím nebývalo.

„Demoliční výměr máme a je zbouráno. Na jaře chtějí naši architekti vypracovat koncepci studie. Plánujeme tam smíšenou zónu, to znamená: pěti až šesti poschoďové domy s 250 až 300 byty. Spíše s 250 a k tomu malé obchodní centrum typu DM drogerie, menší potraviny, dětské hřiště, malý parčík a například venkovní fitness. Téměř jistě tam bude i mateřská škola,“ sdělil, jaké jsou představy společnosti.

„Koncept se bude připomínkovat a na jeho základě se začne dělat územní rozhodnutí. Doufáme, že v létě, nejpozději snad v roce 2026, bychom už mohli mít schválené územní rozhodnutí a stavební povolení a začneme stavět,“ vysvětlil.

V budoucí prosperitu lokality věří, v úvahu bere i nedostatek bytů, který obyvatele zužuje a minulé zkušenosti. „Od pana starosty víme, že mají poptávku na byty a nemohou ji uspokojit. Já si myslím, že Mimoň a okolí Ralska půjde dopředu, možná že to je ještě trochu taková šedá zóna, ale během 5 až 8 let poroste. Podívejte se na Milovice. Tam tomu také nikdo nevěřil,“ poukázal na bývalou vojenskou základnu.

Starosta Mimoně si mne ruce. „Fakt nás to trápilo. Jsme rádi, že to nemusela v té dražbě kupovat Mimoň. S majitelem jsme se dohodli na změně územního plánu. Předělal to na stavební, místo průmyslové oblasti. Já si myslím, že to je v pořádku,“ spokojeně řekl Petr Král.

Díky tomu, že město nemuselo bývalou továrnu kupovat, mělo prostředky na bývalou mimoňskou pilu, kterou nechalo zbourat. „Takže jsme během jednoho roku dokázali zlikvidovat dva nebezpečné brownfieldy, které byly ve středu města.“

Neblahý osud Falconu, kdy zkrachoval a různí majitelé si s nepřebernými podnikatelskými plány objekt předávali, až se z místa stal zanedbaný a rozpadlý prostor, působiště bezdomovců, drogově závislých, obyvatele Mimoně neustále dojímá. Místo se dostalo do takového stavu, že začalo dokonce ohrožovat své okolí. Zloději materiálů ukradli, co se dalo prodat včetně nutných staveních součástí zajišťujících stabilitu objektu.

Starosta Král zavzpomínal na jednoho z dřívějších majitelů mimoňského brownfieldu. „Předtím to koupil pán, který si myslel, že tam udělá lunapark. Všichni tušili, že neudělá, protože by se tu neuživil. Pak se zadlužil, objekt získala banka. A prodával se za 8 milionů.“

Obyvatelé města se shodují na tom, že ve stavu, v jakém se objekt nalézal, mu už nebylo pomoci. „Je lepší, když je barabizna, která skoro padá, u země, protože je nebezpečná,“ uvedla Zdenka Nováková.

Její známá, která vedle ní stála s tím souhlasila, ale na Falcon nemůže přesto zapomenout. „Když jsem šla nedávno kolem, málem jsem brečela, protože tam pracovala moje maminka. Já na ní čekávala, vždycky když zahoukala siréna, tak si píchli a šli domů. Teď tam není nic. Ale zase na druhou stranu, souhlasím se Zdenou,“ obrátila se na svou kamarádku.

„Scházela se tam mládež, bezdomovci a takoví ti kriminální živlové, kteří tam fetovali. Byla to skupina od nezletilců až po dospěláky, kteří ty mladé ještě některé věci přiučili. I když to původně byla hezká fabrika s architektonickým zpracováním, žádná krabice, jako jsou teď,“ odmlčela se, ponořila se do svých myšlenek a pokračovala: „Člověk to tam zná a je mu to líto, že mizí. Uvidíme, co tam bude.“

Že je Falconu škoda potvrzovala i Blanka Vokřínková. „Já jsem vyrůstala více méně vedle něj. Neměli to nechat tak zchátrat a měli o tom jednat dřív. Mohlo to být využité pro něco úplně jiného. Já bych tam postavila třeba bazén. Něco pro lidi,“ napadalo ji.

Veronika Šafránková se také nedokáže smířit s koncem kdysi slavné továrny. „Byl to krásný závod a měl ve své době popularitu. Je škoda, celý objekt byl zbourán. Tyhle stavby by měly zůstat stát a udržovat se, najít pro ně jiné využití,“ zamyslela se.