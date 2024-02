Největší problém Mimoně je podle starosty města Petra Krále kamionová doprava. Přetížené silnice komplikují místním lidem život. „Kamiony jezdí přes město, protože se tady střetávají dvě silnice 2. třídy,“ povzdechl si Král.

Řešení má už město připravené, ale stále se čeká, až vejde v platnost. „Máme sice vyhlášku o zákazu tranzitu na jednu ulici, máme to povolené od České Lípy, ale zatím to bohužel není pravomocné,“ vysvětlil starosta.

Ve Stráži pod Ralskem by mohlo vyrůst předpokládané depo, gigantický areál s 600 kamiony denně a třetina z toho by měla projíždět přes Mimoň. Co tomu říkáte, nezhoršila by se ještě víc situace s dopravou?

Já si myslím, že ve Stráži je z toho zbytečná panika. Vypustila se nějaká první maximalistická studie. K té se stejně bude muset vyjádřit Liberecký kraj, a rovněž policisté musí dát povolení, kolik kamionů na silnici pustí. Studie je od 0 do nějaké maximální hodnoty a tu nikdo nepovolí. U jednáních se pak vždy snižuje. Můj osobní názor je, aby to investor koupil a ať to tam je, ale mají začít jednání o snížení kapacity.

Byla by to pro Stráž velká stavba?

Já si nedokážu představit, že ve Stráži pod Ralskem vznikne něco takhle velkého, protože nevím, kde by vzali zaměstnance. Haly se tu nevyplatí, je to všude daleko a není zde napojená doprava. Takové prostory se vyplatí u dálnice. Já si myslím, že tam jsou plánovány spíše výrobní haly. Ale podle mých informací, nikdo ještě přesně neví, co tam bude. Zatím shánějí nájemce.

Potřeboval by místní region nějaké další investory?

Státní podnik Diamo, se sídlem ve Stráži pod Ralskem, který realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, končí a Stráž a okolí potřebují zaměstnavatele. Jinak se z tohoto regionu stane mrtvý region, pokud tu nebudou velcí zaměstnavatelé. Diamo skončí v roce 2040. To už nyní propouští 160 lidí. A propouštění bude pokračovat. Musíme být rádi za nějakého investora, který přinese práci. Je pravda, že pustí o něco větší nákladní dopravu, což je nepříjemné. Ale u nás se boří fabriky, zůstala jen slévárna a Mitop. To je všechno. A když tady nebudou větší zaměstnavatelé, tak nebude konkurence, aby se zvedaly platy a lidi budou muset neustále dojíždět do práce do Mnichova Hradiště, do Boleslavi a podobně.

Stejně tak stavbu Lidlu v Mimoni provázejí problémy a stále se protahuje. Proč?