„Po osazení nařízených zákazových značek od Doks a Mnichova Hradiště. z těchto směrů nesmí přijet tranzitní nákladní doprava. Umístění značení očekávám do jara, z důvodu povolování umístění značení na různé silnice a dálnice,“ uvedl mimoňský starosta Petr Král. Od opatření si radnice slibuje, že dosavadní hustá kamionová doprava z centra vymizí.

V Mimoni začíná platit veřejná vyhláška, která zakazuje vjezd nákladních vozidel nad 12 tun do ulice Malá, která je přetíženou trasou středem města.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.