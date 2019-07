Centrum města trpí ohromnou dopravní zátěží. Pokud se na silnici I/38 zavede mýto, může být hůř.

Centrum Mimoně trpí ohromnou dopravní zátěží. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Velké obavy z dalšího zvýšeného průjezdu tranzitní dopravy má starosta Mimoně Petr Král (ANO). Reálnou hrozbou pro naplnění jeho zlé představy je plán ministerstva dopravy zpoplatnit silnici I/38 od Jestřebí na Mladou Boleslav. V takovém případě by kamiony zamířily na úhybné trasy po silnicích druhých i třetích tříd. Postihlo by to právě Mimoň, město poslední roky už tak drsně zatížené nákladními auty.