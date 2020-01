Policisté Pavel Šilhánek a Dominik Dobrov dorazili do jejího rodinného domku v Mimoni za tři minuty po přijetí telefonátu operačního důstojníka. Žena ležela v obývacím pokoji na podlaze v bezvědomí a nedýchala. Zatím co jeden z policistů okamžitě zahájil srdeční masáž, jeho kolega mezitím připravil k použití defibrilátor a ruční křísící přístroj ambuvak, kterým jsou policejní vozy pro podobné případy vybavené.

„Poté, co ženě nalepili na tělo elektrody, přístroj vyhodnotil nutnost podání elektrického výboje. Do příjezdu záchranné služby přístroj ženě podal elektrický výboj celkem pětkrát. Mezi nimi policisté pokračovali v srdeční masáži a poskytování umělého dýchání. Na srdeční masáži se poté se zdravotníky ještě střídali do doby, než se lékaři podařilo stabilizovat životní funkce pacientky. Tu potom zdravotnická záchranná služba letecky transportovala liberecké nemocnice,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Lékař policistům za jejich rychlé a profesionální provedení asistence poděkoval. Poskytnutím kvalitní a intenzivní první pomoci dokázali ženu udržet při životě do příjezdu sanity. Úspěšní v tom ale byli v minulosti i jejich kolegové ze stejného oddělení. Mimonští policisté se tak mohou pochlubit tím, že zachránili už čtyři lidi, kteří se ocitli v přímém ohrožení života. Mezi nimi byla i 12letá dívka, které v roce 2017 začalo doma v noci náhle selhávat srdce.

Od počátku zavedení systému AED pro Liberecký kraj" v březnu 2017 do prosince loňského roku policisté Libereckého kraje zachránili s využitím defibrilátorů 7 lidských životů.