Soudci nicméně rozhodují nutné věci, například v úterý soudkyně poslala do vazby zloděje. Podobně bez omezení vydávají zatykače, předběžná opatření týkající se dětí a domácího násilí.

„Soudci rozhodovací činnost utlumili, některá jednání se odročila na pozdější termín. Je to na jejich uvážení, podle okolností,“ uvedla místopředsedkyně soudu Ivana Šmakalová, pověřená jeho řízením po odchodu dosavadního předsedy Milana Vencla ke krajskému soudu. Například předjednání dohod s rodiči o dětech bylo kvůli většímu počtu lidí blízko sebe zrušeno. Některá jednání se ještě budou rušit, právě s ohledem na množství účastníků nebo svědků. Věci týkající se podmíněného propuštění z vězení se vyřizují videokonferencí.

„Omluvy z jednání samozřejmě akceptujeme. I kdyby dotyčný měl strach cestovat nebo jít mezi lidi, vyhovíme a odročíme. V jednací síni se dodržuje odstup, všichni nosíme roušky a dezinfikujeme. Snažíme se brát ohled na přísedící, kteří jsou v naprosté většině vyššího věku, takže spory, kdy rozhoduje senát, byly z drtivé většiny odročeny,“ popsala Šmakalová.

Podle ní jsou v pracovní pohotovosti soudci a jedna úřednice neustále, aby neodkladné záležitosti rozhodovali i o víkendech.

Soudci jinak mají doporučeno pracovat z domova, zaměstnanci, u kterých je možné, aby pracovali na dálku, rovněž. Ostatní pracovníci soudu se v budově vystřídají tak, aby pokryli celou pracovní dobu.

„Snažíme se, aby nepracovali v příliš velkých skupinách. Na druhou stranu si můžou vzít do práce děti, vyčlenili jsme jim zasedací síň, kde si je hlídají navzájem a střídají se u toho,“ poznamenala Šmakalová. Jak ujistila, pošta stále přichází, stejně tak fungují i elektronická podání, takže žaloby stále přibývají a soud na nich pracuje.

„Zatím nehrozí, že by se nějak významně prodloužila délka řízení, a když už tak pouze u některých složitějších věcí, případně věcí s více obžalovanými nebo svědky. Pokud tento stav bude trvat dva až tři měsíce, soud situaci do několika měsíců zvládne,“ prohlásila Šmakalová.

Do budovy mohou vstoupit pouze lidé s rouškou, kteří musí podepsat čestné prohlášení, že nejsou nemocní a nebyli v době před 14 dny v zahraničí ani ve styku s takovými osobami. Dovnitř nesmí viditelně nemocní. Zvýšil se úklid prostor a několikrát denně se dezinfikují kliky.

„Někteří kolegové včetně mě ruší jednání a zatím je odročujeme na květen, snad se situace zklidní. Projednávat budu nezbytně nutné případy, například vazební věci, kdy běží lhůty. S delším vyřízením běžných věcí by neměl být problém a všichni by pro to měli mít pochopení, včetně ministerstva spravedlnosti,“ sdělila soudkyně z trestního úseku Lucie Homolková.

Pro veřejnost je Okresní soud v České Lípě otevřený v pondělí a ve středu vždy od 8 do 11 hodin, a to podatelna a na objednávku i informační centrum, kde posoudí nezbytnost návštěvy.