Ministerstvo vyjednává o vrácení plastů. Příkladem ze současnosti jsou Doksy

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyjednává s italskými úřady, aby se odpady z použitých plastů, které v druhé polovině října mířily do Doks na Českolipsku, vrátily do země svého vzniku. Dvě zásilky odpadů zadržené na parkovišti poblíž Máchova jezera v kamionech polských přepravců už celníci odeslali zpět do Itálie. Plastový odpad do skladů bývalé sodovkárny začala navážet ostravská společnost Globodera Group.

Do areálu pustnoucí, bývalé továrny na limonády, poblíž tamní železniční stanice začaly kamiony navážet zapáchající tuny plastů z Itálie. Proti podnikatelskému projektu se ohrazují a dožadují jeho ukončení a vyčištění ekologických zátěží. | Foto: archiv občanů