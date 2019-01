Nový Bor - Krachující podnik se možná na konci roku dočká štědrého Ježíška. Chce ministr financí sklidnit rozbouřené emoce před krajskými volbami a nebo skutečně již vyjednává s investorem, který do podniku napumpuje potřebné miliony?

Bývalí zaměstnanci Crystalexu se své mzdy nedočkaji. | Foto: Deník/Petr Šimr

Stovkám zaměstnanců společnosti Crystalex a.s. svitla naděje. Stát není podle slov ministra financí k jejich osudu lhostejný. Krach i hromadné propouštění, které visí nad společností Crystalex, tak může ještě dopadnout úplně jinak.

Stát podle slov ministra financí Miroslava Kalouska nemůže do podniku napumpovat potřebné peníze, ani dluh odkoupit. „Znárodnění privátních dluhů není cesta, kterou by bylo možné se vydat,“ sdělil v Otázkách Václava Moravce.

Je tu ale forma pomoci, kterou stát může Crystalexu nabídnout. A tou je oslovení konkrétních investorů, kteří by mohli společnost i tisíce zaměstnanců zachránit. Podle ministrova vyjádření, které zaznělo v české televizi, taková jednání právě teď probíhají. Výrobní náměstek Karlovarského porcelánu Jan Štefl však Deníku řekl: „Kromě zásadní informace, že v pondělí probíhají jednání s bankami jiné informace nemáme.“

Jeho slova potvrdil i mluvčí BCT Karel Samec: „Dnes opět jednaly věřitelské banky, majitelé a vedením BCT. Dnešní jednání vyústila v předběžnou dohodu, jejíž detaily se nyní stále technicky dolaďují. Než budou vyprecizovány, není možné s ní veřejnost seznámit.“

Stále je tak možné, že vyděšení zaměstnanci Crystalexu se na konci roku dočkají pořádného Ježíška.

Začátek podzimu, to je pro ně hlavně nejistota a strach z budoucnosti, ale vše může být ještě úplně jinak. V tomto případě by šlo o zásah velkého finančního dravce, který podnik jako investor zachrání. Podle informací českolipského Deníku jednání už probíhají, ale ministerstvo financí podrobnosti zveřejnit nechce.

Najdou bohatého partnera?

Vyjednává snad i s bohatou finanční skupinou PPF? Na takto přímo položenou otázku zareagoval tiskový tajemník ministra financí Radek Ležatka vyhýbavě. Českolipskému deníku v pondělí sdělil: „Stát nemůže pomoci finanční formou, neboť mu to zakazuje zákon i pravidla Evropské unie.“

Podle ministerstva financí stát nenese zodpovědnost za současnou krizi v podniku Crystalex. I když zde vlastní celých 49 procent akcií. „Musíme upozornit, že stát (ministerstvo financí) není přímým vlastníkem podílů ve zmíněných skupinách (Bohemia Crystal Trading a.s. a Porcela Plus a.s.), stát je pouze oprávněn obdržet případné výnosy z podílu, který vlastní společnost Tritton Development Fund, Ltd. Správcem tohoto podílu je ČSOB, která je zodpovědná za veškerá obchodní rozhodnutí,“ objasnil situaci Radek Ležatka z tiskového kabinetu ministra financí. Podle ekonomických odborníků ovšem Crystalex není rozhodně první firma, která pod správou ČSOB ztratila na hodnotě.

Pro zaměstnance Crystalexu, kteří dnem i nocí čekají na ortel, je tak důležité jenom jedno – našel už stát investora, který podnik zachrání?

Tady vypadá příslib ministra financí velmi optimisticky: „Snažíme se ze všech sil najít nějakého solventního investora, který by mohl převzít Crystalex, nebo alespoň část podniku, a není vyloučeno, že se nám to podaří. Ta naděje ještě nezhasla.“

Europoslankyně Zuzana Roithová vidí možnost veřejné podpory, kterou by schvalovala Evropská komise, jako problematickou. „Intervence nebo státní dotace jakémukoliv podniku znamená znerovnoprávnění těch ostatních, které jsou v podobné situaci. Takže myslím, že je to složitá věc a najít správný balanc není jednoduché. Jestliže je podnik zdravý a má odbyt, a dá se prokázat, že jeho dluhy vznikají posilováním koruny, tak pak by bylo možné vytvořit prostor pro to, aby exportujícím firmám stát pomohl, pokud na to bude mít prostředky,“ míní Zuzana Roithová.

Hledání investorů a spor o to, zda zavinil krizi v Crystalexu stát či nikoli, však zaměstnance příliš nezajímá. Jestli dostanu v říjnu ještě výplatu a jaké pece vyhasnou v následujících měsících – to chtějí vědět lidé, kteří sem denně dojíždí do práce.

Situací se zabývá nejen úřad práce, ale i kraj. „Na kraji se připravujeme na situaci, že bude nutné změnit dopravní obslužnost. Pokud by podnik skončil, lidé budou muset hledat práci jinde, musí se tam mít jak dopravit,“ řekl hejtman Petr Skokan.

To ale může být v případě Crystalexu problém. Většina zaměstnanců se pro firmu vyučila a pracují tam desítky let. „Proto by stát měl nějakým způsobem zasáhnout a zachovat tu výrobu už proto, že Crystalex má produkci, která se na trhu uplatní,“ dodal Petr Skokan.