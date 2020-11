Miroslav Hudec se nedá. Roky chrání krajinu, stromy, vodu

Druhého takového člověka jako je Miroslav Hudec na Českolipsku nenajdeme. S obdivuhodnou neúnavností, nezištností se tři desítky let pouští do většiny aktivit, které směřují k ochraně zeleně, vodních zdrojů, udržení vody v krajině, zachování a obnově alejí a vůbec krajinného rázu, i všeho co s tím souvisí.

Miroslav Hudec | Foto: archiv Miroslava Hudce