V současné době členy spolku nejvíce trápí osud Kapucínského kláštera v Zákupech, který je ve zcela zoufalém stavu a hrozí mu bezprostřední zánik. Od založení v roce 2002 stojí v čele spolku Drobné památky severních Čech Miroslav Pröller.

Co a a kde se vám z drobných církevních památek podařilo doslova spasit před jistým zánikem? Na co z toho jste zvlášť pyšný?

Je to hned několik objektů. Zachránit doslova z trosek se podařilo kapli sv. Valentina v Novém Šidlově u Zákup, kterou jsme za jednu korunu koupili od Města Zákupy a opravili. Také kostel v Brenné u Zákup byl v zoufalém stavu propadlé stropy, zničená střecha, chybějící horní část zvonice. Nastartovali jsme jeho záchranu a podařilo se nám ho zařadit do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR.

Jak dlouho pak tyto opravy (v Šidlově a Brenné) trvaly?

V kostele sv. Jana Křtitele v Brenné u Zákup jsme začali s opravami v roce 2004 a pokračovali jsme až do roku 2014, v Novém Šidlově trvaly opravy od roku 2005 do roku 2010.

Narazili jste při nich na nějaké nečekané nálezy, zajímavosti?

Několikrát se podařilo pod základy opravovaných křížů nalézt minci, nebo dokonce i lahev se zprávou o původu kříže. To jsou zajímavé nálezy, které pomohou s datací a identifikací památky.

Pátráte v archivech po dokumentaci k těmto stavbám?

Ano, důležité jsou farní a obecní kroniky, staré vlastivědy, svědectví německých rodáků. Nejdůležitějším zdrojem jsou farní soupisy drobných památek tzv.“Standbildery“, které vznikaly už v 19. století a měly jasně určit majitele památek, kteří se měli o tu kterou památku starat a obsahují i velmi zajímavé údaje o vzniku památky a její popis.

Jak obtížné je začít drobnou památku opravovat?

Je obtížné začít opravovat tu památku, jejíž vlastník opravu nechce a také je někdy obtížné k získané dotaci zajistit povinný podíl žadatele.

Jak pak takové situaci řešíte?

Třeba u kaple sv. Valentina v Novém Šidlově se ukázalo, že nakonec nejlepším řešením je získání památky do vlastnictví spolku a její záchrany vlastními silami.

S kým nejčastěji spolupracujte?

Našimi partnery jsou obce a města, krajské úřady, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Občanského fóra.

Co od nich potřebujete?

Především peníze. Ty jsou spolu se souhlasem majitele, to nejdůležitější k úspěšné obnově památky

Ale nejspíš spolupracujete i s šikovnými a obětavými restaurátory, řemeslníky… Kdo je vám v tomto směru oporou?

Za uplynulé roky jsme spolupracovali s mnoha odborníky. Rád bych zde zmínil třeba Jana Fedorčáka z České Lípy, Vojtu Krále z Oken u Doks, pana Pokorného z Děčína…

Jak na vaše snahy reagují lidé i obce?

Většinou pozitivně, někdy je ale velmi obtížné získat pouhý souhlas vlastníka s opravou památky.

Cítíte podporu u institucí, které mají ochranu památek v popisu práce?

Většinou ano, ale samozřejmě někdy jde o úředníky, kteří to berou jako práci navíc a chybí jim to naše „nadšení“ z podařené věci

Spolek existuje už řádku let, co si dal do vínku a daří se mu naplňovat všechny plány?

Když jsme spolek zakládali, vůbec jsme netušili, že se nám podaří opravit tolik, dnes už několik stovek, drobných i větších památek. Z počátku to bylo trochu živelné, dnes se už snažíme, aby každá památka byla opravena opravdu odborně. Také těch památek dnes už k opravení není tolik. Podařilo se nám za uplynulých 16 let vydat také několik publikací a almanachů o drobných památkách.

Prosím, připomeňte některé z publikací, kdo je jejich autorem a jaký je o ně zájem, kde jsou k dostání či zapůjčení?

První naší publikací byl almanach z konference o drobných památkách, kterou jsme v roce 2006 pořádali v České Lípě „Kaplička na návsi, křížek v polích. O naší činnosti jsme vydali celkem šest almanachů a společně s kolegou Michalem Panáčkem jsme vydali publikaci Drobné sakrální památky v České lípě, která dokumentuje všechny dochované drobné památky v obvodu města České Lípy . Tato publikace je k dostání v infocentru a v muzeu.

Kolik má váš spolek členů a jak funguje?

Nyní máme 25 členů ze severních Čech a z Prahy. Scházíme se na pravidelných valných hromadách ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, spolek vede sedmičlenný výbor v čele s předsedou a místopředsedou spolku.

Nedávno jste navštívili americké velvyslanectví v Praze. Jaký byl důvod, o co šlo? A od kdy se Američané zajímají o naše boží muka?

Nejde o ocenění od americké ambasády, ale o grant Nadace Občanského fóra, která už dlouhá léta pod vedením Dagmar Havlové a jejího manžela Ivana Havla získává finanční prostředky na záchranu památek. Předávání grantů probíhá každoročně v rezidenci amerického velvyslance v Petschkově paláci v Praze a je to velmi příjemné setkání s lidmi, kteří jsou podobně nadšeni do záchrany památek.

O jak velký grant jde a je přesně stanoveno, na co konkrétního ho musíte využít? Pokud ano na co tyto peníze použijete?

Vždy se žádá na opravu konkrétní památky a Nadace OF vybere vždycky ty nejzajímavější památky k opravě. Poslední dva roky jsme díky Nadaci OF opravovali velmi zajímavý Jagerbauerův kříž v Martiněvsi u Děčína. Letos jsme získali grant na opravu kříže pod Kamenickým vrchem v České Kamenici.

Udržujete kontakty i s podobně zaměřenými spolky jinde v Česku, případně v Evropě?

Jsme v kontaktu s mnoha podobnými spolky v Čechách, dokonce se několik spolků inspirovalo naší činností.

Prozradíte jaké máte plány na příští rok, i na další léta?

Chtěli bychom dál pomáhat drobným i větším památkám, kterých je ve špatném stavu kolem nás stále dost. Nejvíce nás trápí osud Kapucínského kláštera v Zákupech, který je v opravdu zoufalém stavu a hrozí mu bezprostřední zánik, část areálu je už v ruinách. Proto jsme také založili neziskovou organizaci Barokní Zákupsko, která si dala za úkol záchranu této cenné barokní památky.

Jaký byl příběh Kapucínského kláštera, proč tak bídně dopadl?

Klášter bohužel v 50. letech minulého století, po násilném vystěhování bratrů kapucínů, převzala československá a na konci 60. let 20. století sovětská armáda. Tím začala postupná devastace památného objektu. Ovšem ještě na počátku 90. let 20.století, kdy byl klášter převeden na soukromý subjekt, měly všechny budovy kompletní střechy a objekt byl stavebně zabezpečen. Následoval několikerý převod kláštera na další soukromé vlastníky, kterým byl osud památky zcela lhostejný a za přihlížení místních občanů i města byly plechové střechy postupně rozkradeny a následně se díky zatékání zřítily i krovy kláštera a během uplynulých 30 let došlo k téměř úplné devastaci objektů…

Máte už na tuto iniciativu nějaký ohlas, očekáváte podporu nejen od zainteresovaných obcí, ale třeba od větších firem?

Spolupracujeme hlavně s městem Zákupy, klíčový je, ale postoj majitelky kláštera a ten je bohužel dlouhodobě k osudu kláštera lhostejný a přes to, že jsme nabídli velmi seriózní cenu za prodej zbytků této památky, opírající se o odhad ceny znalcem, majitelka se pokouší šroubovat cenu ruiny kláštera stále výš a osud kláštera je tak velmi nejistý.

Miroslav Pröller

• Rodák z Mostu (1970). V České Lípě žije od roku 1992. Vystudoval Střední lesnickou školu v Trutnově a dvouleté studium památkové péče v Praze.

• Za dobu své činnosti se spolku Drobné památky severních Čech podařilo opravit stovky drobných památek. Spolek organizoval opravy kostelů v Bořejově u Doks, Drchlavě u Dubé, Stvolínkách a Konojed u Úštěku. Spolek je vlastníkem kaple v Novém Šidlově u Zákup, kterou zachránil těsně před zánikem.

• Skaut, kaktusář a rád jezdí s batohem na treky do evropských a asijských hor. Několikáté volební období je členem Výboru pro rozvoj města a památky MěÚ Česká Lípa.