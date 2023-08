/FOTO/ I když už v Mimoni novou dlažbou a úpravami zkrásnělo náměstí, od stavebního ruchu v centru si obyvatelé a návštěvníci tohoto téměř sedmitisícového města na Českolipsku ještě pár měsíců neodpočinou. Nejrušnější Mírová ulice je pro vozidla zcela uzavřena kvůli probíhající generálce kanalizace a vodovodu, kterou zajišťuje Severočeská vodárenská společnost (SVS).

Hlavní ulice v centru Mimoně prochází rekonstrukcí. Auta tudy neprojedou | Video: Deník / Petr Pokorný

Duní tu stroje a kopáči se ohání krumpáči. S opatrností po chodnících prochází lidé. Pak přijde na řadu další etapa obnovy obchodní a historické ulice. Vzhledem k absenci obchvatu města, právě přes náměstí 1. máje a Mírovou ulicí po léta auta projížděla, včetně těžkých kamionů a náklaďáků, když od České Lípy či od Jablonného v Podještědí mířila buď na Minichovo Hradiště, nebo do Doks. Teď zde provoz řídí semafory a vozidla pouští jen Malou ulicí.

„Jde o „humanizaci“ ulice Mírová, je to akce SVS města Mimoně a Libereckého kraje, kdy akci koordinuje naše město,“ řekl starosta města Petr Král. Jak přiblížil, zhruba do půlky srpna by měla být hotova kanalizace a vodovod a poté přijde na řadu oprava komunikace a chodníků.

„Silnice by se měla zprovoznit do prosince a chodníky se budou dodělávat později, protože jsme se s firmou dohodli, že nejdříve musí být hotova silnice, aby stihli povrch vyasfaltovat. Asfaltovny totiž fungují jen do prosince a poté, až od dubna a chodníky lze pokládat i v zimě. Semafory tedy skončí doufejme v prosinci,“ popsal plán starosta Mimoně.

V Mírové ulici, kde je řada obchodů, i občerstvení, pošta, oddělení Policie ČR, radnice i ZUŠ v zemi leží litinový vodovodní řad, který byl do provozu uveden v roce 1971. Dále je část vodovodu tvořena z PVC potrubí z roku 1983. V související Poštovní ulicí se nachází litinový vodovodní řad dokonce z roku 1928. Podle odborníků ze SVS je i toto potrubí zastaralé, zkornatělé a poruchové.

„V ulicích Mírová a Poštovní provedeme rekonstrukci notně zastaralého, poruchového vodovodu a netěsné kanalizace. Vodovodní řad v Poštovní ulici je jeden z našich vůbec nejstarších,“ uvedl v informačním servisu SVS její mluvčí Mario Böhme s tím, že předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 447 metrů a kanalizace v délce skoro 422 metrů. „Celková investice vyjde na téměř osmnáct milionů korun bez DPH. Stavba je koordinována s městem Mimoň,“ podotkl.

Součástí rekonstrukce je také napojení na vodovodní řady do okolních ulic, stejně jako i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Rekonstruované vodovodní řady jsou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou je zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, takzvaným suchovodem.

Modernizace kanalizačních stok bude provedena z kameninových trub. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí a dešťových svodů.

„Je to mazec, ale zase to tu po tom snad budeme mít pěkné,“ poznamenala seniorka Jana, která bydlí na sídlišti Letná. Jako další obyvatelé Mimoně věří, že náročná generálka, co nejdříve skončí. „Stejná akce se prováděla zhruba před dvaceti lety, tak mě udivuje, že kanalizace vydrží jen tak krátce. Kdo tady nebydlí, tak mu to může být celkem fuk, ale nic příjemného to není, to mi věřte,“ komentovala paní Hana, která přímo v Mírové léta žije.