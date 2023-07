Modernizace odbavovacího systému ve veřejné dopravě Libereckého kraje nabídne cestujícím několik možností jak zaplatit jízdné.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Od září letošního roku už nebude k cestování veřejnou hromadou potřeba krajská Opuscard. „Stačí mít mobilní telefon, chytré hodinky, běžnou platební kartu, In Kartu Českých drah nebo kartu pražské integrované dopravy," přiblížil Otto Pospíšil jednatel společnosti Korid LK, krajského koordinátora veřejné dopravy.

Už nyní nový systém odbavování zkouší aplikace Idolka a e-shop na webu iidolka.cz. Přes letní prázdniny má systém vychytat mouchy a od nového školního roku fungovat naostro. Lidé ale v přechodu tápou. „Nevím, jak to je s tím, když mi na staré kartě zůstanou peníze i 1. září. A syn má přes ni zaplacenou roční jízdenku,“ přiblížila paní Petra z Jablonce nad Nisou.

Kdo je na cestování s Opuscard zvyklý a bude ji chtít využívat i nadále, musí si ji k 1. září vyměnit. Tehdy začne platit karta nová, zvaná Opuscard+. Rozdíl bude patrný na první pohled. Stávající karta je červená, nová bude bílá.

Kvíz: Poznáte slavné i méně známé severočeské fotbalové stadiony?

Přechod na novou kartu má být podle koordinátora krajské dopravy společnosti Korid LK jednoduchý. Cestující mohou o kartu zažádat na již zmíněném e-shopu. „Tam cestující kartu pořídí se slevou, a navíc ji dostane poštou domů. Vyhne se tak frontám na kontaktních místech, které se tvoří tradičně zejména na konci prázdnin a v prvních dnech školního roku,“ doplnil Pospíšil. Nabídka na e-shopu platí do konce srpna. Novou kartu Korid LK doporučuje pro cestující, kteří nemohou nebo nechtějí využívat aplikaci Idolka, při jejímž provozu je nutné mít zapnutá mobilní data.

Lekat se ale nemusí ani ti, kteří vědí, že do konce prázdnin neprojedou částku nebo jízdenky nahrané na staré kartě. Pokud dnes kartu cestující využívá jako takzvanou elektronickou peněženku, nemusí zatím řešit nic. „A kdo má na kartě nahranou roční jízdenku, může si kartu vyměnit až se skončením platnosti dokladu,“ doplnil Pospíšil. Zjednodušeně řečeno: starou Opuscard může uživatel pro dobíjení peněženky i nákup jízdného využívat až do konce platnosti karty, která je uvedená na její zadní straně.

Kartu ale nemusí cestující už vůbec potřebovat, všechny typy jízdenek jsou už dnes i v aplikaci Idolka. Od září pak má celý nový systém fungovat již kompletně. Zásadní změnou je, že všechny jízdenky budou nově přestupní. Novým odbavovacím systémem budou od září vybaveny všechny vlaky a autobusy v kraji. Jen spoje obsluhované Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec nabídnou nový systém až od 1. ledna 2024. „Je logické spuštění systému k 1. září, protože nejvíc časových jízdenek používají děti, které jezdí do školy, a odkládat to dál by nemělo smysl," vysvětlil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Nová kniha ukazuje nejkrásnější hrady a zámky severních Čech a jejich tajemství

Náklady na nový systém jsou zhruba čtyři miliony korun, na změny odbavovacích strojků či modernizaci přepážek na výdej karet počítá kraj s náklady zhruba 20 milionů korun. Zároveň se nemění ani možnost platby v hotovosti, který využívají ti cestující, kteří cestují hromadnou dopravou občas, samozřejmostí je i úhrada jízdného platební kartou.

O změně odbavovacího systému se v kraji mluví přes čtyři roky. „Celý proces byl extrémně složitý,“ popsal náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. Podle něj došlo ke zpoždění především kvůli námitkám soutěžících v tendru na pořízení odbavovacích strojků. Kvůli tomu vzniklo zpoždění přes dva roky.

Všechny potřebné informace cestující naleznou na webu www.iidol.cz.