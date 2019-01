Jestřebí - Nebezpečné křížení dvou silnic I. třídy v Jestřebí se má za pár let proměnit na dvouproudový kruhový objezd. Projekt nyní čeká na změnu územního plánu.

Dlouhé minuty musejí mnohdy před vjezdem do křižovatky pod zříceninou Habštejna vyčkávat zvláště pomalejší vozidla na vedlejších silnicích. | Foto: Deník/Jiří Jelínek

Celkové zklidnění dopravní situace na vytíženém dopravním uzlu silnic I/9 a I/38, a tím zvýšení bezpečnosti je důvodem, proč se před několika lety začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zabývat myšlenkou přestavět stávající nebezpečnou křižovatku u Jestřebí na kruhový objezd.

Kvůli nedořešenému územnímu plánu však projekt prozatím stojí na místě.

„Dokumentace byla dokončena v srpnu 2015, v listopadu 2015 pak podalo ŘSD na Obec Jestřebí a k rukám pana starosty v souladu se stavebním zákonem písemnou žádost o zapojení tohoto projektu úpravy křižovatky do probíhající změny územního plánu obce. Doposud nebyla tato změna obecním zastupitelstvem projednána a schválena," říká mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že proces získání územního rozhodnutí se tímto pozastavil, a tudíž nelze předjímat termín samotné realizace stavby.

Samé obstrukce

Podle starosty Jestřebí by už dávno územní plán měli, kdyby do něj ŘSD a Ministerstvo dopravy neustále nezasahovaly. „Jediný důvod proč není změna územního plánu schválená, jsou dodatečné žádosti a podmínky, které si tam ŘSD a ministerstvo neustále dávají," říká starosta Jestřebí Karel Schreiner s tím, že se kromě samotné křižovatky jedná například o dvousetmetrové nezastavitelné pruhy na trase obchvatu, který by měl v dlouhodobém horizontu lokalitou vést.

„Žádost o změnu územního plánu jsme dali vypracovat Městskému úřadu v České Lípě už v dubnu 2014," pokračuje Schreiner, na kterého tlačí i stavbychtiví občané Jestřebí, pro něž je chybějící aktualizace územního plánu rovněž překážkou.

Bezpečnost

Podle policie se jedná o místo, kde dochází k dopravním nehodám. Dopravní policisté proto v minulosti vznesli požadavky na úpravu značení a snížení rychlosti na 70 km/h.

„Nicméně velké kolizní plochy křižovatky a její rozlehlost jsou faktory, které bezpečnosti příliš neprospívají. Přestavbou na kruhovou křižovatku se bezpečnost provozu zlepší. Dlouhý nebezpečný přechod pro chodce se odstraní a nahradí jej bezpečnější a kratší místo pro přecházení," uvádí dopravní inženýr a komisař Policie ČR Jan Gallo s tím, že prostor bude navíc nasvětlen veřejným osvětlením.

Plánovaná okružní křižovatka o průměru 60 metrů, s dvoupruhovým uspořádáním, bude disponovat dvěma pruhy na vjezdu a výjezdu ve směru na Českou Lípu a na Doksy. Silnice I/9 povede bypassem na vlastním přídavném pruhu. Zároveň umožní průjezd případného nadměrného nákladu středem křižovatky.