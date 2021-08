Patřil mezi „náruživé“ masožravce do okamžiku, než zjistil, jak to funguje ve velkochovech. Poté se společně s manželkou rozhodl, že budou vařit převážně rostlinně. Od té doby uplynulo dva a půl roku. „Myslel jsem, že přejít na bezmasou stravu bude pro mě nereálné a hlavně jen chvilkové řešení. Samotného mě překvapuje, že maso na každý den mi nechybí,“ svěřil se profesionální hasič Jakub Janík, který je flexitariánem.

Tento životní styl zahrnuje převážně vegetariánskou stravu, která povoluje občasnou konzumaci masa. Podle něj velkou výhodu představuje pestrost potravin. „Měl jsem v hlavě, že čočka a pohanka snad nikdy nemůžou být dobré, ale po poznání potravin, o kterých jsem neměl ani tušení, jsem si oblíbil třeba řepové karbanátky, čočkovou sekanou a ráno pohankovou kaši,“ dodal flexitarián.

Koronavirová epidemie vyvolala krizi i v gastro průmyslu a restaurace se snaží udržet zákazníky a přilákat nové. Jedno řešení představuje osvěžení konvenčních menu přidáním rostlinných pokrmů. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti FMCG Gurus pro Českou veganskou společnost je v české populaci v současnosti 21 procent flexitariánů, tedy lidí, kteří z různých důvodů omezují konzumaci živočišných produktů. Po republice přibývá jak čistě rostlinných restaurací, ale i těch, které svou nabídku doplňují.

„Chceme tu být pro všechny. U nás si pochutnají nejen příznivci vegetariánské, veganské nebo raw kuchyně, ale i takzvaní masožravci. Naše nabídka je pestrá a nepečené dezerty, čokoládové produkty, ovocné koktejly z mandlového mléka, smoothie anebo fresh šťávy chutnají koneckonců každému bez ohledu na jeho stravovací návyky,“ sdělila Petra Petříčková z bistRAWveg s pobočkami v Praze a Liberci.

Podle průzkumu lidé zařazují rostlinné pokrmy do svého jídelníčku nejčastěji kvůli zdraví. Tuto stravu považují za lehčí, lépe stravitelnou a celkově zdravotně výhodnější. To se projevilo i v zájmu o rostlinné pokrmy v době koronavirové epidemie, kdy se řada z nich více začala zajímat o své zdraví. Potvrdil to i Vít Jirsa z VEGIT-POINTu v Jablonci nad Nisou a Liberci. „Zájem o rostlinné jídlo je vysoký ze strany různých dietářů a lidí snažících se o zdravější stravování. Vegetariánské a veganské jídlo vaříme už od samého založení našeho projektu, který je zaměřen na chutnou a zdravou stravu,“ řekl.

Během epidemie zaznamenalo nárůst nových zákazníků i veganské bistro VEGWay, které funguje na principu výdejního okénka. „Pro nás byla tato doba vlastně pozitivní v tom, že přišlo více lidí a získali jsme si tím i nové zákazníky,“ podotkla spolumajitelka Andrea Strnadová.

Jakub Janík by uvítal, kdyby se rostlinná nabídka rozšířila do více restaurací. „Často nabízí bezmasá jídla jako smažené sýry nemohu jíst, a to kvůli svým zdravotním problémům. V mnoha podnicích si nemám co objednat,“ povzdychl si. Rozhodně ale vidí pokrok proti době před pěti lety.

Strávníkům napoví speciální mapa

Restaurace s rostlinnou nabídkou prostřednictvím mapy „Tady se najím rostlinně“ monitoruje na svém webu projekt Rostlinně. Zájemce na ní najde přes 220 podniků z celé republiky. „Mapa je nápomocným nástrojem pro zákazníky. Díky ní snadno najdou restaurace, kde je možné najíst se plnohodnotně rostlinně,“ vysvětlila účel mapy manažerka projektu Rostlinně Marianna Slováková.

Nálepka Tady se najím rostlinně.Zdroj: RostlinněProvozovny zařazené do mapy lze poznat i mimo on-line svět. Aby se v mapě objevily, musely od projektu dostat modrobílou nálepku, která říká, že zrovna na tomto místě se skutečně najíte bezmase. „A skutečně v tomto smyslu znamená promyšleně. Nestačí jen vyn-dat balkánský sýr ze šopského salátu,“ zdůraznila Slováková.

Ohlasy uživatelů na mapu jsou vesměs pozitivní. „Jakmile přijdeme do podniku, kde vidím nálepku „Tady se najím rostlinně“, tak jsem rád, že existuje taková parta lidí, která tohle pro nás dělá,“ doplnil Janík.