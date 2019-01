Nový Bor – Pro vaše dítě nemáme místo. S nepořízenou odchází čím dál tím více rodičů od zápisu do mateřské školy v případě, že jejich dítě ještě nedosáhlo věku tří let.

Přestože je čas od času přijmou, předškolní zařízení na to nejsou vybavená. Jak prostory, tak pedagogickým personálem. To by se však v Novém Boru mohlo už brzy změnit.

Ve vile v Kalinově ulici, kde sídlí oddělení mateřinky, je totiž volné patro a spolupráce města Nový Bor s německým Großschönau je natolik dobrá, že se zřejmě podaří získat peníze na vybudování speciálního oddělení pro děti od 0 do 3 let, konkrétně tedy jeslí.

„Myslím si, že město naší velikosti by mělo mít takové oddělení. Jako ideální řešení vidím, že by se školka přestěhovala do horního patra a jesle by mohly vzniknout v přízemí," nastínil novoborský starosta Jaromír Dvořák.

Kolik dětí by v jeslích mohlo najít místo, je otázkou dalšího zjišťování, kterým starosta pověřil ředitelku novoborských mateřinek.

Spolupráci obou měst odstartoval projekt, jehož součástí jsou mimo jiné výměnné jazykové pobyty a výuka němčiny nebo naopak češtiny pro děti z mateřských škol. „Jesle jsou jen jednou z mnoha priorit naší spolupráce," upozornil Dvořák. „Především bychom chtěli pokračovat ve spolupráci, ze které vznikly výměnné pobyty dětí ve školce. Ty se ale nyní budou přesouvat do školy a my bychom byli rádi, kdyby v projektu mohly pokračovat."

Přeshraniční projekt přinesl do Nového Boru loni peníze na modernizaci a vybudování dalšího patra mateřinky ve Svojsíkově ulici. Nyní by to měly být potřebné finance na dobudování vily v Kalinově ulici a vznik jeslí, včetně potřebného vybavení. Dlouhodobě se v Boru hovoří také o novém sportovním zázemí pro školu Náměstí.