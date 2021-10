Obrovské úsilí zakončil výsledným součtem všech disciplín 790 kg (315 kg dřep, 185 kg benchpress a 290 kg mrtvý tah). Tímto výkonem opět vyhrál nejen svoji váhovou kategorii, ale i absolutní umístění v juniorech. Následně se v červnu roku 2019 zúčastnil Europan Championships WUAP 2019, který se konal ve Frauenau (Německo). Zde opět předvedl, že je připraven. V kategorii junioři do 110 kg (Equipped) v disciplíně mrtvý tah zvedl neuvěřitelných 320 kilogramů. Tímto výkonem nejenže vyhrál první místo v kategorii, ale získal i titul mistra Evropy.

Josef Capouch vybojoval zlato na mistrovství světa.Zdroj: Se souhlasem Josefa CapouchaJosef Capouch slouží u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje třetí rok. „Jsem hrdý nejen na své sportovní úspěchy, ale i na svoji práci profesionálního hasiče, kdy tak mohu současně reprezentovat náš záchranný sbor," prohlásil šampion. Právě práce u hasičů byla pro něj ještě starším snem a cílem než sport. „Toužil jsem po tom odmala. Můj nevlastní táta také byl hasič, takže mi v tomhle byl vzorem,“ vzpomínal a dodal, že v kondici se udržuje víceméně sám a čerpá ze zkušeností, které získal během tréninků v Novém Boru s nejlepšími borci, jako byl třeba Václav Češka, nejlepší powerlifter v ČR, a Lukáš Seifert. „Každopádně vždy, když už nevím co a jak, tak si jdu pro radu ke Karlu Koldovskému, který mi vždy dobře poradí, takže se dá říct, že Karel je můj trenér,“ uvedl Capouch.

Právě tam předvedl neskutečný výkon v kategorii mužů do 125 kg, když se svou váhou 113 kg v disciplíně mrtvý tah zvedl neuvěřitelných 340 kilogramů. Jak informoval jeho kolega z českolipské stanice Jan Jech, Josef Capouch tímto výkonem nejenže vyhrál první místo ve své kategorii, ale zároveň získal i ocenění absolutního mistra světa. „Bez rozdílu vah a věku, kdy záleží na nejlepším přepočtu zvednuté váhy vůči své hmotnosti,“ vysvětlil Jech. Jeho parťák se silovému trojboji věnuje od konce roku 2016, kdy ho k němu přivedl kamarád Lukáš Seifert, který mu také pomáhá během závodů i přípravy. „Postupnými kroky, tvrdým tréninkem a především disciplínou se rychle vypracoval až na samotný vrchol a nyní patří mezi světovou elitu závodníků," přiblížil hasič Jech.

