Česká Lípa – I Česká Lípa se připojí ke slevám

MHD v České Lípě. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Nikola Bursová

Není moc věcí, které by se v dnešní době daly koupit za čtyři koruny. Od září se budou moci žáci, studenti a senioři nad 65 let za tuto částku vydat třeba až na hodinovou okružní jízdu po České Lípě. S elektronickou předplacenou jízdenkou to bude teoreticky ještě levnější. Město se totiž připojí k vládní novince a plošné 75% slevy zavede také na jízdné své městské hromadné dopravy.

Na linkových trasách bude stát provozovatelům ztráty dotovat, v České Lípě to platí pouze pro linky MHD 206 do Horní Libchavy a 207 do Sosnové. Proto se slevami přišlo i samo město, aby udrželo konkurenceschopnost MHD. „Jsme v integrovaném systému Libereckého kraje. Pokud bychom nesnížili jízdné, tak by člověk, který jede z Nového Boru do České Lípy, zaplatil čtyři koruny a pak by přestoupil na MHD za 16 korun, to mi nepřijde jako to pravé ořechové,“ uvádí místostarostka České Lípy Alena Šafránková.

Snížení tržeb radnice odhaduje na dva miliony korun, jen od září do konce letošního roku by to mělo být 700 tisíc. „Předpokládáme mírný nárůst cestujících a vyšší nákup ročních jízdenek,“ dodává Šafránková

Pro modelový příklad jsme si vybrali žáka, který každý den dojíždí MHD do školy a zpět a má už za 140 korun zakoupenou Opuscard. Za nahrání ročního kupónu od září zaplatí, podobně jako senioři mezi 65 a 70 lety, jen 375 korun. Při zhruba 200 školních dnech to znamená, že jedna jízda ho vyjde na necelou korunu. Nyní je to dvojnásobek. Sleva na jednotlivé jízdné (z 16 na 8 korun) doposud platí pouze pro žáky do 15 let, nyní jsou do slevy zahrnuti i studenti do 26 let.

Opozice návrh přijala kladně. Například zastupitelka Jitka Volfová zavedení podporuje. Dokonce by ráda prodloužila některé spoje, aby podobně jako linky 206 a 207 zasahovaly i do příměstské dopravy a tím se na ně vztahovaly státní kompenzace. „Zvažovali jsme i tyto varianty. Současná smlouva nám to neumožňuje, uvidíme, jak nastavíme podmínky od roku 2019,“ říká Tomáš Krejčík, správce silniční dopravy českolipské radnice.

„Za současných podmínek to vychází na 5,5procentní navýšení nákladů oproti stávající situaci. To mi nepřijde jako přehnané, když se bavíme o slevě 75 procent pro ty nejpotřebnější,“ konstatuje zastupitel Petr Jeník.

Vyvstala také tradiční otázka zavedení MHD úplně zdarma. „Je mi líto, že jsme se za čtyři roky nedostali dál k MHD zdarma. Řada měst, které to vůbec neplánovaly, pokročily mnohem víc. České Lípě v tomto případě neujel vlak, ale autobus,“ dodává zastupitel Petr Skokan.

Bezplatnou MHD mají v Třeboni, Hořovicích, Strakonicích či v Lovosicích. Od května i v Litoměřicích. A například v Českých Budějovicích bude od září městská doprava bezplatná alespoň pro mládež a seniory. V České Lípě ročně autobusy najezdí 1,2 milionu kilometrů za rok, denně v průměru přepraví 6500 lidí.

Město nyní hledá dopravce, který bude od nového roku MHD provozovat. V tuto chvíli už je jisté, že po krachu projektu společného podniku se stávajícím dopravcem se už veřejné výběrové řízení do konce roku nestihne. Než se tedy nový dopravce najde, přistoupí rada města zřejmě k variantě přímého zadání.