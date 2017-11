Mladí se do vlastnictví bytů nehrnou. Zájem je o sdílené byty

Liberecký kraj – Oddalování dospělosti a prodlužování studentského života se čím dál častěji promítá i do bydlení. Trendem jsou sdílené byty.

Byt. Ilustrační foto. Foto: ČTK/imago stock&people/imago stock&people

Podle ředitelky realitní kanceláře RE/MAX ESO Miroslavy Pastorové je to logické. „Mladí lidé se o koupi vlastního bytu zajímají, až když začnou uvažovat o založení rodiny. Tím, jak se tato hranice posouvá, hledají spíše nájemní bydlení,“ potvrzuje. Sdílené bydlení je čím dál větší fenomén.

„Má to velké výhody. Náklady nejsou tak vysoké a není to tak depresivní, jako když člověk žije sám,“ potvrzuje třiadvacetiletý absolvent vysoké školy. Právě sociální aspekt je to, co nejen u něj, ale i u řady jeho vrstevníků převažuje.Nikdy nevíte, jaké překvapení vás doma čeká, co spolubydlící vymyslí, navíc se nevážete k jednomu místu,“ dodává mladý muž.

BYDLENÍ ZA HUBIČKU

Zanedbatelná však není ani finanční částka. Ceny bytů se podle Miroslavy Pastorové pohybují v rozmezí od 3 do 15 tisíc podle velikosti, stavu a lokality bytu. „Když se o nájemné v třípokojovém bytě podělí tři, bydlí luxusně skoro za hubičku,“ dodává ředitelka realitní kanceláře.

I když se na cenách bytů zatím nepromítlo avizované zvýšení úrokových sazeb, nárůst cen od loňska je přeci jen patrný. Zatímco ještě loni stál metr čtverečný v průměru 129 korun, letos už ceny poskočily o 8,1 procenta na 139 koruna za metr .Liberecký kraj se tak nepatrně drží pod celorepublikovým nárůstem 10,5 procenta.

Nejvýrazněji, o 16,1 procenta se ceny za metr zvedly v Plzni a Královéhradeckém kraji, k nejmenším změnám došlo v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Tam už se ale loni pohybovaly kolem 130 korun za metr.

CENY V LIBERCI OD 23 KORUN ZA METR

V Liberci se ceny průměrného bytu 3+1 pohybují kolem 10 tisíc korun. Pronájmy menších bytů, většinou 1+1, se dají podle ředitelky realitní kanceláře pořídit už od 3 tisíc. Konečnou cenu ale navyšují služby. S nimi se nájem vyšplhá přes 5 tisíc měsíčně. Takových bytů je ale jako šafránu. „My jsme třeba za byt kolem 50 metrů na Husově třídě platili 9 tisíc,“ svěřila se studentka Technické univerzity.

„Samozřejmě platí, že čím blíž k centru, tím jsou ceny vyšší. To samé platí i u nových či zrekonstruovaných bytů,“ dodává Miroslava Pastorová.

Z tržních nájmů se vymykají ceny za bydlení v městských bytech. Stotisícový Liberec jich má v současné chvíli k dispozici 1200. Ceny v nich se pohybují od 23 do 50 korun za plošný metr. V průměru tedy 50 korun. Město jimi řeší situaci rodin ve složité životní situaci.

„Požádat o ně může prakticky každý, cílovou skupinou jsou ale lidé, kteří nemají šanci získat byt za komerční cenu, třeba kvůli vysoké kauci. Takové překážky my nemáme,“ vysvětluje náměstek primátora Ivan Langr. I tady ovšem převažuje počet žadatelů nad možnostmi města.

„Pokud bychom takový byt nezískali, nevím, jak bych řešila svou životní situaci,“ říká mladá žena, která po rozvodu zůstala sama se synem. Za městský byt o rozloze 50 m2 zaplatí včetně služeb kolem 5,5 tisíce korun.